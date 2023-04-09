Що обіцяють зірки усім знакам Зодіаку 10-16 квiтня

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 964

Овен (21.03-20.04)

У понедiлок вам потрiбно поквапитися зробити те, що ви запланували. Не вiдкладайте важливi зустрiчi, здiйснюйте мозковий штурм i просувайте свої iдеї i проєкти. Зараз вам щастить, i ви можете завоювати визнання не тiльки на дiловому теренi, але й у колi друзiв. Змiна обстановки, поїздки, новi романтичнi знайомства забезпечать приплив свiжих сил i налаштують вас на новi звершення. Четвер – кращий день для покупок, а на недiлю можна планувати свiтськi заходи, вiдвiдування спортивних клубiв або прийом гостей у себе вдома. Сприятливi днi: 14, 15; несприятливi: 16.

Телець (21.04-21.05)

Оновлення у справах обiцяє успiх. Багато тем одержать швидкий розвиток, з`являться новi пропозицiї про партнерство i обмiн послугами. Особисте життя виграє вiд успiхiв на дiловому теренi. У неодружених Тiльцiв можливi службовi романи, знайомства в подорожах i вiдрядженнях. У четвер чекайте приємних новин здалеку. Це сприятливий день, щоб в листуваннi через iнтернет або телефоннiй розмовi з коханою людиною досягти визначеностi в питаннях, якi вас хвилюють. У вихiднi займiться собою i уникайте стресiв. Сприятливi днi: 11, 15; несприятливi: 10.

Близнюки (22.05-21.06)

Вранцi у понедiлок вас може чекати новина, яка змусить змiнити плани. Вiрогiднi проблеми в подорожах, збої в роботi комп`ютерiв та iнших систем зв`язку. Але саме у понедiлок i вiвторок формуються тенденцiї на найближчий мiсяць. Намагайтеся отримувати користь з будь-яких обставин. У четвер можна займатися капiталовкладеннями, операцiями купiвлi-продажу i робити особистi придбання. У вихiднi спробуйте, щоб вашi плани спiвпали з планами партнера – i вам гарантований комфортний вiдпочинок i приємнi враження. Сприятливi днi: 14, 16; несприятливi: 12.

Рак (22.06-22.07)

Iнтриги в найближчому оточеннi у понедiлок можуть перерости в конфлiкт. Проявiть мудрiсть i знайдiть спосiб примирити ворогуючi сторони. У ваших особистих справах змiни можливi з середи. Обговорiть з близькою людиною плани, якi ви намiтили, а у четвер вiдправляйтеся разом за покупками. Спiльна робота вдома або прийом ваших спiльних друзiв теж сприятимуть змiцненню особистих стосунків. У вихiднi знайдiть час для занять в спортивному клубi. Хороше фiзичне навантаження пiде на користь. Сприятливi днi: 14; несприятливi: 10.

Лев (23.07-23.08)

Не все зараз залежить вiд вас. Якщо не станете форсувати подiї, то поступово зможете розiбратися з труднощами, що виникли на вашому шляху. Поки краще почекати з побутовими i ринковими операцiями, але зайнятися пошуком необхiдної для справи iнформацiї. У понедiлок може виникнути необхідність дальньої поїздки або прийдуть новини здалеку, якi повернуть на порядок денний якесь ранiше вiдкладене питання. З середи по п`ятницю вам захочеться бiльше часу присвятити домашнiм справам, але вже у вихiднi буде корисно змiнити обстановку. Сприятливi днi: 10, 13; несприятливi: 14.

Діва (24.08-23.09)

У дiлових i особистих зв`язках ймовірні змiни, якi примусять вас по-новому поглянути на своє життя. Ви можете набратися смiливостi i вiдверто обговорити з близькою людиною перспективи стосунків, якщо тiльки партнер не затiє цю розмову першим. Можливе повернення старих зв`язкiв, iнтересiв та iдей, для реалiзацiї яких тепер з`являться вiдповiднi умови. З середи по п`ятницю буде сприятливою робота в спокiйнiй обстановцi з можливiстю привести до ладу справи, що накопичилися, i упорядкувати iнформацiю. Бережiть здоров`я i вживайте вiтамiни. Сприятливi днi: 16; несприятливi: 10.

Терези (24.09-23.10)

Раптова закоханiсть або нешкiдливiше нове захоплення можуть зайняти всi вашi думки. Намагайтеся придiляти належну увагу роботi, щоб вашi прорахунки не викликали нарiкань з боку начальства. У понедiлок листи-повiдомлення i телефоннi дзвiнки вiд зарубiжних партнерiв нагадають вам про плани, до яких прийшов час повернутися. Ви можете вiдчути необхiднiсть зайнятися власною зовнiшнiстю або самоосвiтою, щоб справити потрiбне враження в дiлових i свiтських заходах, в яких належить брати участь. Сприятливi днi: 15; несприятливi: 12.

Скорпіон (24.10-22.11)

Свiй бюджет зараз ви можете поповнити за рахунок партнерських програм. Розширюйте спiвпрацю, обмiнюйтеся iнформацiєю та iдеями – ваш ентузiазм буде винагороджено. Хороший час для втiлення творчих планiв. Наведення ладу в будинку супроводжуватиметься цiкавими знахiдками або виникненням нових планiв. Може повернутися iнтерес до давно забутого захоплення. У вихiднi днi спробуйте не думати про майбутнi справи i обирайте вiдпочинок i розваги на свiй смак. Головне – знаходитися серед людей, що роздiляють вашi iнтереси. Сприятливi днi: 11, 16; несприятливi: 10.

Стрілець (23.11-21.12)

Вам може не сподобатися, що в сiм`ї на вас намагаються тиснути i нагадувати про вашi обов`язки i обiцянки. Можуть виникнути i непередбаченi обставини, якi примусять вас бiльше уваги придiлити домашнiм питанням. Простiше потурбуватися про все за власною iнiцiативою i залишити собi час для особистих справ i захоплень. Будьте уважнi у понедiлок i вiвторок, якщо доведеться вести вiдповiдальнi переговори. Iнформацiя може прийти в спотвореному виглядi. Але будьте сприйнятливi до всього, що вiдповiдає вашим планам i очiкуванням. Сприятливi днi: 13, 14; несприятливi: 16.

Козеріг (22.12-20.01)

Ваша допомога, порада або фiнансова пiдтримка можуть знадобитися комусь з близьких. Поки багато часу йтиме на розмови i обговорення проблем, якi безпосередньо вас не стосуються. Але турбота, яку ви проявите, пiднiме настрiй i вам, i тим, з ким вас об`єднають обставини. З середи по п`ятницю з`явиться можливiсть бiльше часу придiлити домашнiм справам. Партнер по шлюбу буде в захопленнi вiд вашого iнтересу до реконструкцiй в будинку i вiд придбань, якi краще всього зробити у четвер. У вихiднi можете вирушити в гостi до друзiв. Сприятливi днi: 12; несприятливi: 15.

Водолій (21.01-19.02)

У понедiлок можуть порушитися якiсь домовленостi, на що ви вiдреагуєте досить бурхливо. Але згодом виявиться, що все не так i погано, i вашi iнтереси i плани не постраждали, а тiльки дещо змiнилися. Вирiшуючи матерiальнi питання i оформлюючи важливi документи, радьтеся з партнерами i добре прояснюйте деталi. Не дивлячись на крайню зайнятiсть, ви зараз в центрi уваги ваших шанувальникiв (або прихильниць). Знайдiть час для зустрiчi з друзями. Добре, якщо вам вдасться поєднати її iз заняттями в спортивному клубi. Сприятливi днi: 16; несприятливi: 11.

Риби (20.02-20.03)

Якщо ви про щось мрiяли, то звернiть увагу – чи не йдуть пiдказки i нагадування, то прийшов час дiяти рiшучiше. Головне – зняти зайву напругу, не допускати перевантажень i знаходити час позайматися тим, що вам подобається. У понедiлок i вiвторок не ризикуйте, вступаючи в суперечки з начальством. Взагалi, можете спокiйно плисти за течiєю – на цьому тижнi вам безумовно щаститиме. Сприятливi днi: 10, 14; несприятливi: 11.