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Рецепт великодньої паски від ДДС

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 165

 

Великдень — це не лише релігійне свято, але ще й час, коли всі збираються за одним столом. Й обов'язковою на столі завжди буде паска. Рецептів її багато, але головне — не треба економити. І тоді головна страва на великодньому столі вийде дуже смачною

Складові:

  • борошно - 1 кг
  • цукор - 320 г
  • сіль - 0,5 ч. л.
  • масло вершкове - 230 г
  • молоко - 350 мл
  • сухі дріжджі - 14 г
  • яйця - 4 шт. + 2 жовтки
  • родзинки - 250 г

Приготування:

  1. У невеликій, але глибокій мисці змішайте 4 столові ложки борошна, сухі дріжджі, столову ложку цукру і небагато теплого молока. Перемішайте дерев'яною ложкою, накрийте опару харчовою плівкою. Поставте її у тепле місце без протягів, це може бути шафа або вимкнена духовка.
  2. У окремій мисці змішайте 4 яйця, 2 жовтки, цукор, сіль та ретельно збийте міксером (на великій швидкості) до високої білої маси.
  3. До іншої миски всипте борошно, яке залишилося, яйця із цукром, опару, розтоплене вершкове масло, ванілін та добре все перемішайте ложкою. Коли тісто стане цупким — починайте вимішувати руками на столі.
  4. Перекладіть тісто до глибокої миски, накрийте харчовою плівкою і поставте підходити приблизно на 1-1,5 години.
  5. Залийте родзинки окропом, відкиньте на друшляк та просушіть паперовим рушником.
  6. Коли час минув та тісто підійшло, викладіть його на стіл, висипте в центр просушені родзинки та добре вимісіть тісто, щоб рівномірно розподілити сухофрукти.
  7. Поділіть ваше тісто на шматки. Їхній розмір буде залежати від розміру форми. Тісто має заповнювати форму на третину. Стежте, щоб угорі не залишилось родзинок, адже під час випікання вони будуть пригорати.
  8. Форми з тістом накрийте харчовою плівкою та поставте у тепле місце без протягів на 15 хвилин.
  9. Випікайте паски у розігрітій до 180 градусів духовці на 30-35 хвилин.
  10. Коли паски охолонуть, змастіть їх глазур'ю.
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Автор: Мирослава УКРАЇНСЬКА
Теги: паски Великдень Для Дому і Сім'ї рецепт
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