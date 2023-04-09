Рецепт великодньої паски від ДДС

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 165

Великдень — це не лише релігійне свято, але ще й час, коли всі збираються за одним столом. Й обов'язковою на столі завжди буде паска. Рецептів її багато, але головне — не треба економити. І тоді головна страва на великодньому столі вийде дуже смачною