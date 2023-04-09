У Кременчуці погіршився стан якості повітря

Сьогодні, 15:58 Переглядів: 365

Це може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей

У Кременчуці погіршився стан якості повітря. Про це свідчать результати моніторингу оцінки впливу на довкілля від проєкту SaveEcoBot.

Так на станції «Автозаводський бульвар 9» індекс якості повітря (AQI) – 79, тоді як добрим вважається показник до 50. Це може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Станом на 14.20 у Кременчуці:

PM2.5: 22.3 мкг/м³

PM10: 45.6 мкг/м³

Температура: 13.1 °C

Відносна вологість: 89.1 %

Атмосферний тиск: 1011.8 гПа

Індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції PM2.5.

Слідкувати за даними моніторингу якості повітря у Кременчуці ви можете на нашому сайті у верхньому правому куті.

Раніше ми писали, що у Кременчуці очікується гроза.