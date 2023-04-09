Це може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей
У Кременчуці погіршився стан якості повітря. Про це свідчать результати моніторингу оцінки впливу на довкілля від проєкту SaveEcoBot.
Так на станції «Автозаводський бульвар 9» індекс якості повітря (AQI) – 79, тоді як добрим вважається показник до 50. Це може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.
Станом на 14.20 у Кременчуці:
Індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції PM2.5.
Слідкувати за даними моніторингу якості повітря у Кременчуці ви можете на нашому сайті у верхньому правому куті.
Раніше ми писали, що у Кременчуці очікується гроза.
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