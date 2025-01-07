В Україні заснували перший журнал про виховання дітей з інвалідністю «Сяйво»

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Перше число «Сяйва» вийшло одразу у двох версіях: друком та онлайн

Редакція позиціює видання як «лайфстайл журнал без драми» про щасливе життя з інвалідністю. Про появу видання повідомила членкиня новоствореної редакції, співзасновниця ГО «Епіпросвіта» та громадська експертка МОЗ щодо психічних захворювань Нія Нікель на своїй фейсбук-сторінці.

На 46 сторінках журнал розповідає особисті історії мам, що виховують дітей з інвалідністю, історії успішних підприємців і підприємниць з інвалідністю, громадських активістів та активісток, містить огляди обладнання та речей, що допоможуть у побуті, швидкі рецепти та інші поради, що мають цей побут спростити.

Друкована версія, видана накладом 2000 примірників, була розповсюджена безплатно, і зараз доступна лише в онлайн-форматі за посиланням.

Над журналом працює редакція, до якої увійшли: Олена Димура, Андрій Максимович, Альона Артюх, Нія Нікель, Оля Новікова, Вікторія Мостовенко, Тетяна Свідерська, Ярослав Веріковський, Олександра Шупило, Олена Коваль, Єва Костенко, Софія Костюк, Христина Костів та Ксенія Біріна.

Як повідомляє chytomo.com, журнал створювався спільними зусиллями БФ «Світ Українцям» і ГО «Епіпросвіта», за підтримки УОП та Farmak. Наразі команда шукає фінансування для щоквартального випуску видання, що має збільшити обсяг та наклад до 10 тис. примірників. Розповсюджувати видання засновники планують через відділи соцзахисту на мам дітей з інвалідністю, які виявлять бажання його отримувати.