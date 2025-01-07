У Кременчуці затримали трьох нетверезих водіїв, двоє ще й без прав

6 січня патрульні Кременчука зупинили трьох водіїв із явними ознаками алкогольного сп’яніння. Як повідомила пресслужба патрульної поліції, двоє з них раніше були позбавлені права керування транспортними засобами: один на 10 років, а інший — на 5 років.
Кожного з водіїв відсторонили від керування. Також правоохоронці оформили відповідні адміністративні матеріали.
Нагадаємо, що торік п'яні водії спричинили 41 аварію на дорогах області.
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