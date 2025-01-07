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Кременчук, Культура, Афіша

Кременчужан запрошують на літературний вечір з нагоди 90-ї річниці поета Василя Симоненка (афіша)

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 135

 

Під час заходу відвідувачі матимуть можливість почути аудіозапис віршів у виконанні самого автора

Кременчужан та гостей міста запрошують у четвер, 9 січня, до бібліотеки на літературний вечір, присвячений 90-й річниці з дня народження поета Василя Симоненка «Я за тебе згорів, український народе». Про проведення заходу журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори.

Під час заходу відвідувачі зможуть більше дізнатися про життя та творчість поета, а також послухати вірші. Зокрема звучатиме й аудіозапис вірша «Ти знаєш, що ти людина» у виконанні самого автора.

Відбудеться літературний вечір у четвер, 9 січня, о 14.00 у приміщенні Кременчуцької міської публічної бібліотеки за адресою вул. Європейська, 66/13.

Вхід на захід вільний.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: культура афіша бібліотека літературний вечір
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