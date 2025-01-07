ДТП у Савинцях: пішохід загинув під колесами Chevrolet Niva

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1 січня близько 17.30 у селі Савинці Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої місцевий житель отримав смертельні травми. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, на пішохода наїхав Chevrolet Niva, яким керував 62-річний місцевий водій. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

На місці ДТП працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та оперативники. Авто вилучили для подальших експертиз.

Розпочали розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі та до 3 років позбавлення права керувати транспортними засобами.

Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 5 січня у Хоролі в ДТП постраждала 89-річна пішоходка.