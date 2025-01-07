Завтра Кременчук прощається з воїном, музичним редактором шоу «МастерШеф» телеканалу СТБ Антоном Вовком

Сьогодні, 12:45 Переглядів: 483

В Антона залишилися дружина та дві доньки

Боєць 95 окремої десантно-штурмової бригади, колишній музичний редактор розважального кулінарного шоу «МастерШеф» на телеканалі «СТБ» Антон Вовк загинув 28 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання. Про це повідомляє у Facebook Starlight Media.

— Вовк долучився до лав ЗСУ після початку повномасштабної війни. Він здобув звання молодшого сержанта, отримав понад десяток нагород та відзнак, зокрема «Золотий хрест» за проявлену мужність і успішне виконання бойових завдань.

В Антона Вовка залишилась дружина і дві доньки.

95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада, де служив Антон Вовк, від початку серпневого наступу виконує завдання на Курщині.

— Загинув наш колега, музичний редактор проєкту «МастерШеф» та наш захисник, Антон Вовк. Антон працював з нами з 2011 року. Спочатку на телеканалі «СТБ», з 2020 року — старшим музичним редактором Starlight Production. 10 років працював в команді «МастерШеф», супроводжував також проєкти «Україна має талант», «Мій секрет», «Пекельні борошна», «Звана вечеря» та багато інших. Талановитий та професійний, позитивний та завжди готовий прийти на допомогу, — йдеться в повідомленні.

Прощання відбудеться завтра 8 січня у Міському палаці кульутри. Про це повідомила подруга Ірина Тараненко.

Антон Вовк був учасником шоу-гурту «Молодість».

— Загинув наш колега, музикант, співак, товариш, чоловік, батько чудових донечок і просто дуже хороша людина… Це наш Антон Вовк… Наш Тоха… Наш Антоха… Приходьте, будь ласка, щоб провести в останню дорогу нашого Антона. Він віддав найцінніше, що є у нас — життя за нашу свободу! — йдеться в повідомленні.

За даними Інституту масової інформації Антон Вовк став 95 працівником медіа, який загинув унаслідок вторгнення Росії в Україну.

Редакція Кременчуцького Телеграфа висловлює щирі співчуття рідним та близьким Антона Вовка.