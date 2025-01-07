У СКРП підвищились тарифи на поховання

Наприкінці грудня 2024 року виконавчий комітет погодив підвищення тарифів комунальному підприємству «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг». Йдеться про розцінки на необхідний мінімальний перелік послуг, які надає СКРП.
Під час засідання виконкому директор СКРП Віталій Стефаненко розповів, що у середньому тарифи підвищуються на 60%. Як вказано у проєкті рішення комітету, нові тарифи почали діяти з 1 січня.
Декілька позицій нового прайсу СКРП у порівнянні зі старим:
Додамо, що востаннє тарифи для СКРП підвищували у 2021 році.
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