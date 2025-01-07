У СКРП підвищились тарифи на поховання

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У середньому тарифи підвищуються на 60%

Наприкінці грудня 2024 року виконавчий комітет погодив підвищення тарифів комунальному підприємству «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг». Йдеться про розцінки на необхідний мінімальний перелік послуг, які надає СКРП.

Під час засідання виконкому директор СКРП Віталій Стефаненко розповів, що у середньому тарифи підвищуються на 60%. Як вказано у проєкті рішення комітету, нові тарифи почали діяти з 1 січня.

Декілька позицій нового прайсу СКРП у порівнянні зі старим:

Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання з 37 грн до 73 грн

Оформлення свідоцтва про поховання з 23 грн до 45 грн.

Викопування могили (ручним способом для поховання/підпоховання в існуючу могилу у ґрунті 2 групи, розміром 1,1×0,5 м) з 612 грн до 854 грн. Це стосується літнього періоду.

Викопування могили (ручним способом для поховання/підпоховання в існуючу могилу у ґрунті 2 групи, розміром 1,1×0,5 м) у зимовий період зросла до 2,3 тисячі гривень. Це у випадку, якщо ґрунт промерз на глибину від 0,75 до 1 м.

Додамо, що востаннє тарифи для СКРП підвищували у 2021 році.