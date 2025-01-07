Став на захист України з доброї волі: у Кременчуці попрощалися із старшим сержантом Віктором Шевченком

У пам'яті рідних та знайомих Віктор лишився як доброзичливий та працьовитий чоловік, завжди готовий прийти на допомогу
Сьогодні, 7 січня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели померлого військовослужбовця, старшого сержанта Віктора Шевченка. Народився чоловік 3 липня 1965 року у селі Рублівка на Глобинщині, згодом жив та працював у Кременчуці. Навчався у загальноосвітній школі № 8, пізніше у Дніпропетровському будівельному технікумі. Працював оператором на Кременчуцькій ТЕЦ.
Попрощатися із захисником зібралися небагато людей, прийшли найрідніші — сім’я, друзі, знайомі.
Євгеній — дальній родич Віктора, пригадує його як доброзичливого та працьовитого чоловіка.
Віктор сам відгукнувся і став на захист України по добрій волі, додає Євгеній.
До лав Збройних сил України Віктор Шевченко долучився 29 січня 2023 року, розповідає військовослужбовиця Любов Телятник.
У військовослужбовця лишилися мати, брат, дружина та донька. Після прощання панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Віктора Шевченка на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші загиблі воїни.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
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