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Кременчук, Воїни світла, Війна

Став на захист України з доброї волі: у Кременчуці попрощалися із старшим сержантом Віктором Шевченком

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 1

 

У пам'яті рідних та знайомих Віктор лишився як доброзичливий та працьовитий чоловік, завжди готовий прийти на допомогу

Сьогодні, 7 січня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели померлого військовослужбовця, старшого сержанта Віктора Шевченка. Народився чоловік 3 липня 1965 року у селі Рублівка на Глобинщині, згодом жив та працював у Кременчуці. Навчався у загальноосвітній школі № 8, пізніше у Дніпропетровському будівельному технікумі. Працював оператором на Кременчуцькій ТЕЦ.

 

Попрощатися із захисником зібралися небагато людей, прийшли найрідніші — сім’я, друзі, знайомі.

Євгеній — дальній родич Віктора, пригадує його як доброзичливого та працьовитого чоловіка.

 

— Він завжди міг у тяжку хвилину відгукнутися й допомогти. Спілкувалися ми не дуже часто — він чоловік моєї племінниці, але спогади про нього лишилися тільки хороші.

Віктор сам відгукнувся і став на захист України по добрій волі, додає Євгеній.

— Завжди був відповідальним, чітко виконував поставлені завдання на роботі. Певно, був таким і на фронті. Дуже тяжко прийняти те, що він пішов з життя. Він міг би ще багато користі принести країні, — наголошує чоловік.

 

До лав Збройних сил України Віктор Шевченко долучився 29 січня 2023 року, розповідає військовослужбовиця Любов Телятник.

— Мав звання старшого сержанта. Служив головним сержантом, командиром танка. Помер 29 грудня 2024 року в інфекційному відділенні лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Світла пам’ять нашому захиснику! — додає військовослужбовиця.

У військовослужбовця лишилися мати, брат, дружина та донька. Після прощання панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Віктора Шевченка на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші загиблі воїни.

Фото: Яна Гудзь

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.


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Автор: Яна Гудзь Фото: Яна Гудзь
Теги: Кременчук війна воїни світла Прощання поховання
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