Помирати стало дорого: мерія Кременчука підвищила в 4 рази тарифи СКРП на поховання

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 1 033 Коментарів: 3

Сьогодні, 12 серпня, виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про підвищення тарифів комунальному підприємству «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг». Йдеться про розцінки на необхідний мінімальний перелік послуг, які надає СКРП. Як пояснив під час засідання виконкому директор СКРП Віталій Стефаненко, тариф підвищується в чотири рази (за підрахунками ТЪ – у 3-4 рази, залежно від видів послуг, проте варто врахувати, що послугу ще й неправомірно розділили – от і вийде в середньому у 4 рази). Стефаненко додав, що востаннє тарифи підприємству затверджувалися в 2009 році.

Зауваження у міського голови Віталія Малецького було одне:

- Чому так скачкообразно – 10 років нічого не робили?

Проте тарифи затвердили – практично без обговорення. Віцемер з комунальних питань Іван Москалик зауважив, що матеріальне становище СКРП дуже плачевне, і підприємство вже напрацювало збитки.

Рішення виконкому набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення (на сайті місьради). Отже СКРП зможе застосувати нові розцінки вже у серпні.

Ось декілька позицій нового прайсу СКРП у порівнянні зі старим:

Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання зросте з 11 до 37 грн;

Найдешевша могила (механізованим способом у грунті 2-ї групи) коштуватиме 612 грн (замість 228 грн);

Найдорожча могила (копання вручну при промерзанні грунту до 1 м) коштуватиме 7067 (замість 967 грн).

Повний прайс на мінімальний перелік можна подивитися тут. Інші послуги (продаж похоронної атрибутики, тощо) СКРП надає за комерційними розцінками – їх не затверджує виконком.



