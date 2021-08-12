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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Статистика по-кременчуцьки: чи можна вірити даним Департаменту охорони здоров'я?

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 483 Коментарів: 1

 

Випадки захворювання після вакцинації трапляються, але кременчужанам про них не повідомляють

Голова Департаменту охорони здоров'я Кременчука Максим Середа впевнено стверджує, що жоден з мешканців Кременчука не захворів на COVID-19 після проходження повного курсу вакцинації:

 - У нас таких випадків немає. Були 4 випадки захворювання після першої дози в травні місяці, але після повного курсу вакцинації - не було.
Скільки кременчужан захворіли на COVID-19 після вакцинації

Пан Середа або не володіє інформацією, або свідомо викривляє статистику, адже редакції «ТелеграфЪ»‎ відомо про принаймні один подібний випадок. 

Звісно, те, що після щеплення можна захворіти на COVID-19 - не найкраща мотивація для людей, котрі роздумують над доцільністю вакцинації. Але замовчування правди теж не вихід.

За даними МОЗ, лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

Вакцина - дієвий інструмент, який попереджає тяжкий перебіг хвороби, а прозорі та відкриті статистичні дані - єдиний інструмент для підвищення довіри до системи охорони здоров'я в суспільстві.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 вакцинація хвороба після вакцинації
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Коментарі: 1

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1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:51

а кто нибудь разъяснит ситуацию, в Киеве умерла женщина 50 лет после 1 прививки модерной( то ли совпало, не знаю, интересно другое) глава Национальной медицинской палаты Украины заявил следующее-

Есть летальный случай, который совпал по времени с вакцинацией вакциной Moderna, которая не зарегистрирована в Украине и завезена в страну как незарегистрированный препарат. Фармако-эпидемиологическое расследование необходимо. И есть проблема – как это сделать? Эта вакцина не зарегистрирована, на нее нет досье, нет методов контроля качества и нет утвержденной инструкции на доступном в Украине языке, — отметил Сергей Кравченко


теперь вопрос: как делают прививки модерной, если она не зарегестрирована в Украине?



Вакцинированные препаратами Pfizer и Moderna пожаловались на побочные эффекты после прививки.
Так, пациенты заявили, что после вакцинации этими препаратами у них появились:

- многоформная эритема - форма аллергической реакции на коже,
- гломерулонефрит - воспаление почек,
- нефротический синдром - поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой. 


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