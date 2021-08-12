Статистика по-кременчуцьки: чи можна вірити даним Департаменту охорони здоров'я?

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 483 Коментарів: 1

Випадки захворювання після вакцинації трапляються, але кременчужанам про них не повідомляють

Голова Департаменту охорони здоров'я Кременчука Максим Середа впевнено стверджує, що жоден з мешканців Кременчука не захворів на COVID-19 після проходження повного курсу вакцинації:

- У нас таких випадків немає. Були 4 випадки захворювання після першої дози в травні місяці, але після повного курсу вакцинації - не було.

Пан Середа або не володіє інформацією, або свідомо викривляє статистику, адже редакції «ТелеграфЪ»‎ відомо про принаймні один подібний випадок.

Звісно, те, що після щеплення можна захворіти на COVID-19 - не найкраща мотивація для людей, котрі роздумують над доцільністю вакцинації. Але замовчування правди теж не вихід.

За даними МОЗ, лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

Вакцина - дієвий інструмент, який попереджає тяжкий перебіг хвороби, а прозорі та відкриті статистичні дані - єдиний інструмент для підвищення довіри до системи охорони здоров'я в суспільстві.