Послуги у сфері будівництва кременчужани можуть замовити через ЦНАП

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 344

Для налагодження якісної комунікації, надання детальних роз’яснень на запитання, які найбільше турбують наших заявників сьогодні чергове щотижневе навчання адміністраторів ЦНАП було проведено начальником Управління ДАБК Юлією Тарасовою. У центрі уваги послуги із кодом «21». Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Основне про послуги:

прийом заяв на послуги здійснюється через ЦНАП щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) і розташовані у межах міста Кременчука;

подати заявку можна будь-яким зручним способом: особисто, через уповноваженого представника, надіслати рекомендованим листом з описом вкладення, через електронний кабінет забудовника шляхом подання заявки засобами програмного забезпечення до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг;

послуги надаються безоплатно;

суб’єкт звернення отримує результат послуги у тексті смс-повідомлення від ЦНАП із зазначенням номеру будівельної декларації.

З повним переліком необхідних документів для замовлення послуг, способом та порядком їх подання, строками, а також із зразками Заяви та Декларації можна ознайомитися у відповідних інформаційних картках на сайті ЦНАП.

До речі, отримати фахову консультацію представника Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області з питань, що належать до повноважень підрозділу містяни можуть у головному офісі ЦНАП (вул. Гагаріна, 14, каб.14) щовівторка з 8.00 до 10.00.

Нині Консультування фахівців суб’єктів надання адміністративних послуг упорядковано на рівні замовлення послуг – тільки на точно призначений день і час!

Для реєстрації в електронну чергу телефонуйте у ЦНАП: 15-88, 0960971588, 0668880206.