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Послуги у сфері будівництва кременчужани можуть замовити через ЦНАП

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 344

 

Основне про послуги

Для налагодження якісної комунікації, надання детальних роз’яснень на запитання, які найбільше турбують наших заявників сьогодні чергове щотижневе навчання адміністраторів ЦНАП було проведено начальником Управління ДАБК Юлією Тарасовою. У центрі уваги послуги із кодом «21». Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 

Основне про послуги:

  • прийом заяв на послуги здійснюється через ЦНАП щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) і розташовані у межах міста Кременчука;
  • подати заявку можна будь-яким зручним способом: особисто, через уповноваженого представника, надіслати рекомендованим листом з описом вкладення, через електронний кабінет забудовника шляхом подання заявки засобами програмного забезпечення до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг;
  • послуги надаються безоплатно;
  • суб’єкт звернення отримує результат послуги у тексті смс-повідомлення від ЦНАП із зазначенням номеру будівельної декларації.

З повним переліком необхідних документів для замовлення послуг, способом та порядком їх подання, строками, а також із зразками Заяви та Декларації можна ознайомитися у відповідних інформаційних картках на сайті ЦНАП.

До речі, отримати фахову консультацію представника Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області з питань, що належать до повноважень підрозділу містяни можуть у головному офісі ЦНАП (вул. Гагаріна, 14, каб.14) щовівторка з 8.00 до 10.00.

Нині Консультування фахівців суб’єктів надання адміністративних послуг упорядковано на рівні замовлення послуг – тільки на точно призначений день і час!

Для реєстрації в електронну чергу телефонуйте у ЦНАП:  15-88, 0960971588, 0668880206.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ЦНАП будівництво
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