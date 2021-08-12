Послуги у сфері будівництва кременчужани можуть замовити через ЦНАП

Для налагодження якісної комунікації, надання детальних роз’яснень на запитання, які найбільше турбують наших заявників сьогодні чергове щотижневе навчання адміністраторів ЦНАП було проведено начальником Управління ДАБК Юлією Тарасовою. У центрі уваги послуги із кодом «21». Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
Основне про послуги:
З повним переліком необхідних документів для замовлення послуг, способом та порядком їх подання, строками, а також із зразками Заяви та Декларації можна ознайомитися у відповідних інформаційних картках на сайті ЦНАП.
До речі, отримати фахову консультацію представника Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області з питань, що належать до повноважень підрозділу містяни можуть у головному офісі ЦНАП (вул. Гагаріна, 14, каб.14) щовівторка з 8.00 до 10.00.
Нині Консультування фахівців суб’єктів надання адміністративних послуг упорядковано на рівні замовлення послуг – тільки на точно призначений день і час!
Для реєстрації в електронну чергу телефонуйте у ЦНАП: 15-88, 0960971588, 0668880206.