У Міському палаці культури 20 серпня відкриють ще один Центр вакцинації

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Ще один великий Центр вакцинації відкриють 20 серпня у Міському палаці культури. Про це повідомив 12 серпня голова Департаменту охорони здоров'я Максим Середа під час засідання виконавчого комітету. Разом з тим після запуску цього Центру закриють той, що працює на базі ліцею №11 «‎Гарант» - адже приміщення треба підготувати до початку навчального року.

Зараз пункти та Центри вакцинації працюють в усіх районах міста:

на Правобережжі - у приміщенні центру ПМСД №2 та дві виїзні бригади,

в центрі - на базі ліцею №11 «‎Гарант»‎, пункт вакцинації та 2 виїзні бригади на базі ПСМД №1, а 20 серпня відкриють ще один центр вакцинації в міському палаці культури;

в нагірній частині - пункт вакцинації на базі колишньої 3 поліклініки;

на Молодіжному - 2 центри вакцинації за адресами: квартал 278, 13б та за Лесі Українки, 80 (колишня 4 поліклініка).