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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Міському палаці культури 20 серпня відкриють ще один Центр вакцинації

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 506

 

Також бригади лікарів робитимуть щеплення на базах стаціонарів міста

Ще один великий Центр вакцинації відкриють 20 серпня у Міському палаці культури. Про це повідомив 12 серпня голова Департаменту охорони здоров'я Максим Середа під час засідання виконавчого комітету. Разом з тим після запуску цього Центру закриють той, що працює на базі ліцею №11 «‎Гарант» - адже приміщення треба підготувати до початку навчального року.

Зараз пункти та Центри вакцинації працюють в усіх районах міста:

  • на Правобережжі - у приміщенні центру ПМСД №2 та дві виїзні бригади,
  • в центрі -  на базі ліцею №11 «‎Гарант»‎, пункт вакцинації та 2 виїзні бригади на базі ПСМД №1, а 20 серпня відкриють ще один центр вакцинації в міському палаці культури;
  • в нагірній частині - пункт вакцинації  на базі колишньої 3 поліклініки;
  • на Молодіжному - 2 центри вакцинації за адресами: квартал 278, 13б та за Лесі Українки, 80 (колишня 4 поліклініка).
- Черги бувають хіба що зранку, з ними лікарі справляються за 1-2 години, - розповів Максим Середа, - а з поточного тижня ще кілька бригад працюватиме на базі стаціонарів. Вже працює така бригада у ЛІЛ «Кременчуцька»‎, лікарі з інших лікарень Кременчука наразі завершують навчання.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Центр вакцинації щеплення COVID-19
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