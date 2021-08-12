У Міському палаці культури 20 серпня відкриють ще один Центр вакцинації

Також бригади лікарів робитимуть щеплення на базах стаціонарів міста
Ще один великий Центр вакцинації відкриють 20 серпня у Міському палаці культури. Про це повідомив 12 серпня голова Департаменту охорони здоров'я Максим Середа під час засідання виконавчого комітету. Разом з тим після запуску цього Центру закриють той, що працює на базі ліцею №11 «Гарант» - адже приміщення треба підготувати до початку навчального року.
Зараз пункти та Центри вакцинації працюють в усіх районах міста:
- на Правобережжі - у приміщенні центру ПМСД №2 та дві виїзні бригади,
- в центрі - на базі ліцею №11 «Гарант», пункт вакцинації та 2 виїзні бригади на базі ПСМД №1, а 20 серпня відкриють ще один центр вакцинації в міському палаці культури;
- в нагірній частині - пункт вакцинації на базі колишньої 3 поліклініки;
- на Молодіжному - 2 центри вакцинації за адресами: квартал 278, 13б та за Лесі Українки, 80 (колишня 4 поліклініка).
- Черги бувають хіба що зранку, з ними лікарі справляються за 1-2 години, - розповів Максим Середа, - а з поточного тижня ще кілька бригад працюватиме на базі стаціонарів. Вже працює така бригада у ЛІЛ «Кременчуцька», лікарі з інших лікарень Кременчука наразі завершують навчання.