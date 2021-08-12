Кременчук - лідер з вакцинації по області, а ситуація з COVID-19 наразі стабільна

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 564

Кількість щеплень, зроблених в місті, перевищує середню по країні на 30-40%

Ситуація з захворюваністю на COVID-19 стабільна, стверджує очільник Департаменту охорони здоров'я Кременчука Максим Середа.

На ГРВІ протягом тижня захворіло 62 дорослих та 138 дітей.

- Щодо захворюваності на COVID, ми стабільно фіксуємо від 10 до 15 випадків за тиждень. Минулого тижня виявили 13 випадків. Водночас в країні спостерігається приріст кількості хворих на 10-15%, - розповів пан Середа.

В стаціонарі зараз знаходиться 25 хворих на пневмонію, з них 4 на COVID 19.

З початку карантину в місті зробили 30981 дослідження по виявленню коронавірусної хвороби.

Вакцинація набирає обертів, Кременчук є лідером по області. Кількість щеплень в місті перевищує середній по країні на 30-40%. Зокрема, за минулий тиждень зробили 6934 щеплення, з них 4197 - першою дозою, а 2737 громадян пройшли повний курс вакцинації.

За весь період вакцинували 34966 людей першою дозою і 20340 двома дозами.







