Кременчук - лідер з вакцинації по області, а ситуація з COVID-19 наразі стабільна

Ситуація з захворюваністю на COVID-19 стабільна, стверджує очільник Департаменту охорони здоров'я Кременчука Максим Середа.
На ГРВІ протягом тижня захворіло 62 дорослих та 138 дітей.
В стаціонарі зараз знаходиться 25 хворих на пневмонію, з них 4 на COVID 19.
З початку карантину в місті зробили 30981 дослідження по виявленню коронавірусної хвороби.
Вакцинація набирає обертів, Кременчук є лідером по області. Кількість щеплень в місті перевищує середній по країні на 30-40%. Зокрема, за минулий тиждень зробили 6934 щеплення, з них 4197 - першою дозою, а 2737 громадян пройшли повний курс вакцинації.
За весь період вакцинували 34966 людей першою дозою і 20340 двома дозами.