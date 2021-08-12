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Надзвичайні новини

У ДТП на Полтавщині постраждало двоє осіб - їх доставили до лікарні

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 630

 

Водій автомобіля «ВАЗ» зіткнувся з автомобілем «Opel Combo» 

Вчора, 11 серпня, сталося ДТП на 350 км автодороги Київ-Харків-Довжанський, у Полтавському районі. За попередньою інформацією правоохоронців, 69-річний водій автомобіля «ВАЗ» зіткнувся з автомобілем «Opel Combo», під керуванням 34-річного водія.

У наслідок ДТП водій «ВАЗу» та його пасажир з тілесними ушкодженнями доставлені до медичного закладу.

За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини ДТП. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП
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