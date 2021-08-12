Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Ольга Тіщенко
Нульова декларація, чи стосується більшості громадян
Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Ольга Тіщенко
Бенефіціари, подавати чи почекати
Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Кременчук

Українцям уріжуть субсидії: незмінними вони залишаться тільки в «червоній» зоні

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 1 132

 

Кабінет Міністрів змінив деякі правила надання субсидій

11 серпня під час засідання Уряду ухвалили рішення про скасування норми про збільшення на 50% соціальних нормативів на житлово-комунальні послуги при призначенні субсидій. Тепер підвищені виплати отримуватимуть лише в регіонах, що віднесуть до "червоного" рівня карантину.

Уряд знову уріже субсидії за рахунок соціальних норм комунальних послуг

Документ передбачає зміну й інших правил надання субсидій:

  • Житлові субсидії призначаються у разі купівлі квартири чи будинку протягом шести місяців після продажу іншої квартири чи будинку, що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних документів.
  • Скасували норму про те, що субсидія може призначатися у разі, якщо зарплата становить менш як 50% середньої в Києві та Севастополі та менш як 20% в обласних центрах та містах обласного значення.
  • Вилучили норму щодо наявності мобільного телефону в претендентів на отримання субсидії, оскільки з 1 травня 2021 вона надається виключно у готівковій формі.
  • Доповнили перелік документів для включення інформації про іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, для отримання ними пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.
1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: субсидії
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх