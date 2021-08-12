Українцям уріжуть субсидії: незмінними вони залишаться тільки в «червоній» зоні

11 серпня під час засідання Уряду ухвалили рішення про скасування норми про збільшення на 50% соціальних нормативів на житлово-комунальні послуги при призначенні субсидій. Тепер підвищені виплати отримуватимуть лише в регіонах, що віднесуть до "червоного" рівня карантину.

Документ передбачає зміну й інших правил надання субсидій:

Житлові субсидії призначаються у разі купівлі квартири чи будинку протягом шести місяців після продажу іншої квартири чи будинку, що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних документів.

Скасували норму про те, що субсидія може призначатися у разі, якщо зарплата становить менш як 50% середньої в Києві та Севастополі та менш як 20% в обласних центрах та містах обласного значення.

Вилучили норму щодо наявності мобільного телефону в претендентів на отримання субсидії, оскільки з 1 травня 2021 вона надається виключно у готівковій формі.