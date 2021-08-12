Українцям уріжуть субсидії: незмінними вони залишаться тільки в «червоній» зоні
Сьогодні, 12:00
Переглядів: 1 132
Кабінет Міністрів змінив деякі правила надання субсидій
11 серпня під час засідання Уряду ухвалили рішення про скасування норми про збільшення на 50% соціальних нормативів на житлово-комунальні послуги при призначенні субсидій. Тепер підвищені виплати отримуватимуть лише в регіонах, що віднесуть до "червоного" рівня карантину.
Документ передбачає зміну й інших правил надання субсидій:
- Житлові субсидії призначаються у разі купівлі квартири чи будинку протягом шести місяців після продажу іншої квартири чи будинку, що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних документів.
- Скасували норму про те, що субсидія може призначатися у разі, якщо зарплата становить менш як 50% середньої в Києві та Севастополі та менш як 20% в обласних центрах та містах обласного значення.
- Вилучили норму щодо наявності мобільного телефону в претендентів на отримання субсидії, оскільки з 1 травня 2021 вона надається виключно у готівковій формі.
- Доповнили перелік документів для включення інформації про іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, для отримання ними пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.