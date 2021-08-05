Уряд знову уріже субсидії за рахунок соціальних норм комунальних послуг

Збільшені на 50% соціальні нормативи для розрахунку субсидії залишаться лише для «червоних зон» карантину — відповідно, всім іншим українцям субсидії зменшать
Міністерство соцполітики 4 серпня за результатами засідання Кабміну на своєму вебпорталі розмістило новину із таким заголовком: «Збільшені соціальні норми для розрахунку субсидії на окремі види послуг, які були запроваджені весною минулого року, будуть збережені і в наступному опалювальному сезоні для мешканців тих регіонів, які опиняться у «червоній зоні» карантину».
Здавалося б — треба радіти, що уряд подбав для українців: соціальні нормативи компослуг, що враховуються для призначення субсидії, відповідно до цього ж повідомлення, збільшені на 50%. Це стосується таких видів комунальних послуг:
електроенергія;
газ для приготування їжі та підігріву води (крім опалення);
постачання холодної, гарячої води, водовідведення.
Але ТЪ звертає увагу на другу частину меседжу Мінсоцполітики — ці збільшені нормативи залишаться тільки для «червоних зон». Відповідно, якщо ваша область у зеленій, жовтій чи помаранчевій зоні — а зараз у зеленій вся Україна — застосовуються «звичайні» соціальні нормативи, визначені Постановою КМУ №409 від 6.08.14 р. зі змінами. Тобто фактично українцям на наступний опалювальний сезон (2021-2022 років) призначатимуть субсидію за зниженими соцнормативами. Хоча Постанова уряду №247 від 25.03.20 р. передбачала збільшення соціальних нормативів у цілому на період карантину (тоді ще не було поділу на кольорові зони). А карантин у нас подовжений до кінця серпня — і вірогідно, його подовжать і далі. Водночас збільшені соціальні нормативи скасують в усіх зонах, крім червоної.
Розглянемо, що це означає.
Соціальний норматив – це норма компослуги, на яку надається субсидія. Усе, що спожите понад цю норму, споживач має оплатити з власної кишені.
Порівняння основних соціальних норм на ЖКП для призначення житлової субсидії на 1 особу
|
Послуга
|
загальна норма*
|
збільшена норма на період карантину
|
електропостачання
|
70 кВт
|
105 кВт
|
газопостачання (з лічильником)
|
3,3 куб м
|
4,95 куб м
|
газопостачання (без лічильника)
|
3,28 куб м
|
4,92 куб м
|
централізоване водопостачання (за наявності гарячої води)
|
2,0 куб м
|
3,0 куб м
|
централізоване водопостачання (за відсутності гарячої води)
|
3,6 куб м
|
5,4 куб м
|
постачання гарячої води
|
1,6 куб м
|
2,4 куб м
|
водовідведення
|
3,6 куб м
|
5,4 куб м
*Відповідно до Постанови КМУ №409 від 6.08.14 р. зі змінами
Приклад: У квартирі площею 47,0 кв. м. зареєстрований та проживає пенсіонер. Його дохід — пенсія 3000 грн. У минулому опалювальному сезоні 2020-2021 років (з урахуванням підвищених на 50% соціальних норм, див. таблицю) він отримував субсидію в розмірі 1884 грн на місяць.
У цьому майбутньому опалювальному сезоні (2021-2022 років) щомісячний розмір житлової субсидії цього ж отримувача, розрахований за загальною нормою, складе 1716 грн. Тобто пенсіонеру при тих же доходах доведеться сплатити за компослуги на 168 грн більше.