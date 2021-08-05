Уряд знову уріже субсидії за рахунок соціальних норм комунальних послуг

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Збільшені на 50% соціальні нормативи для розрахунку субсидії залишаться лише для «червоних зон» карантину — відповідно, всім іншим українцям субсидії зменшать

Міністерство соцполітики 4 серпня за результатами засідання Кабміну на своєму вебпорталі розмістило новину із таким заголовком: «Збільшені соціальні норми для розрахунку субсидії на окремі види послуг, які були запроваджені весною минулого року, будуть збережені і в наступному опалювальному сезоні для мешканців тих регіонів, які опиняться у «червоній зоні» карантину».

Здавалося б — треба радіти, що уряд подбав для українців: соціальні нормативи компослуг, що враховуються для призначення субсидії, відповідно до цього ж повідомлення, збільшені на 50%. Це стосується таких видів комунальних послуг:

електроенергія;

газ для приготування їжі та підігріву води (крім опалення);

постачання холодної, гарячої води, водовідведення.

- Навесні 2020 року, коли країна закрилася на карантин, були збільшені на 50 відсотків нормативи на житлово-комунальні послуги, зокрема, на, адже люди знаходилися вдома, відповідно, витрачали більше цих ресурсів, а їхні доходи при цьому знизились, – коментує Міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Але ТЪ звертає увагу на другу частину меседжу Мінсоцполітики — ці збільшені нормативи залишаться тільки для «червоних зон». Відповідно, якщо ваша область у зеленій, жовтій чи помаранчевій зоні — а зараз у зеленій вся Україна — застосовуються «звичайні» соціальні нормативи, визначені Постановою КМУ №409 від 6.08.14 р. зі змінами. Тобто фактично українцям на наступний опалювальний сезон (2021-2022 років) призначатимуть субсидію за зниженими соцнормативами. Хоча Постанова уряду №247 від 25.03.20 р. передбачала збільшення соціальних нормативів у цілому на період карантину (тоді ще не було поділу на кольорові зони). А карантин у нас подовжений до кінця серпня — і вірогідно, його подовжать і далі. Водночас збільшені соціальні нормативи скасують в усіх зонах, крім червоної.

Розглянемо, що це означає.

Соціальний норматив – це норма компослуги, на яку надається субсидія. Усе, що спожите понад цю норму, споживач має оплатити з власної кишені.

Порівняння основних соціальних норм на ЖКП для призначення житлової субсидії на 1 особу

Послуга загальна норма* збільшена норма на період карантину електропостачання 70 кВт 105 кВт газопостачання (з лічильником) 3,3 куб м 4,95 куб м газопостачання (без лічильника) 3,28 куб м 4,92 куб м централізоване водопостачання (за наявності гарячої води) 2,0 куб м 3,0 куб м централізоване водопостачання (за відсутності гарячої води) 3,6 куб м 5,4 куб м постачання гарячої води 1,6 куб м 2,4 куб м водовідведення 3,6 куб м 5,4 куб м

*Відповідно до Постанови КМУ №409 від 6.08.14 р. зі змінами

Приклад: У квартирі площею 47,0 кв. м. зареєстрований та проживає пенсіонер. Його дохід — пенсія 3000 грн. У минулому опалювальному сезоні 2020-2021 років (з урахуванням підвищених на 50% соціальних норм, див. таблицю) він отримував субсидію в розмірі 1884 грн на місяць.

У цьому майбутньому опалювальному сезоні (2021-2022 років) щомісячний розмір житлової субсидії цього ж отримувача, розрахований за загальною нормою, складе 1716 грн. Тобто пенсіонеру при тих же доходах доведеться сплатити за компослуги на 168 грн більше.