Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Ольга Тіщенко
Бенефіціари, подавати чи почекати
Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Микола Корецький
Разом ми сила!
Олександр Бондар
Про щасливий випадок з життя керівника страхової компанії.
Олександр Ковальчук
Пять причин обратиться к адвокату
Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Микола Корецький
Як підприємству вижити у кризу?
Кременчук, Споживач, Все о субсидиях

Уряд знову уріже субсидії за рахунок соціальних норм комунальних послуг

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 345

 

Збільшені на 50% соціальні нормативи для розрахунку субсидії залишаться лише для «червоних зон» карантину — відповідно, всім іншим українцям субсидії зменшать

Міністерство соцполітики 4 серпня за результатами засідання Кабміну на своєму вебпорталі розмістило новину із таким заголовком: «Збільшені соціальні норми для розрахунку субсидії на окремі види послуг, які були запроваджені весною минулого року, будуть збережені і в наступному опалювальному сезоні для мешканців тих регіонів, які опиняться у «червоній зоні» карантину».

Здавалося б — треба радіти, що уряд подбав для українців: соціальні нормативи компослуг, що враховуються для призначення субсидії, відповідно до цього ж повідомлення, збільшені на 50%. Це стосується таких видів комунальних послуг:

  • електроенергія;

  • газ для приготування їжі та підігріву води (крім опалення);

  • постачання холодної, гарячої води, водовідведення.

- Навесні 2020 року, коли країна закрилася на карантин, були збільшені на 50 відсотків нормативи на житлово-комунальні послуги, зокрема, на, адже люди знаходилися вдома, відповідно, витрачали більше цих ресурсів, а їхні доходи при цьому знизились, – коментує Міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Але ТЪ звертає увагу на другу частину меседжу Мінсоцполітики — ці збільшені нормативи залишаться тільки для «червоних зон». Відповідно, якщо ваша область у зеленій, жовтій чи помаранчевій зоні — а зараз у зеленій вся Україна — застосовуються «звичайні» соціальні нормативи, визначені Постановою КМУ №409 від 6.08.14 р. зі змінами. Тобто фактично українцям на наступний опалювальний сезон (2021-2022 років) призначатимуть субсидію за зниженими соцнормативами. Хоча Постанова уряду №247 від 25.03.20 р. передбачала збільшення соціальних нормативів у цілому на період карантину (тоді ще не було поділу на кольорові зони). А карантин у нас подовжений до кінця серпня — і вірогідно, його подовжать і далі. Водночас збільшені соціальні нормативи скасують в усіх зонах, крім червоної.

Розглянемо, що це означає.

Соціальний норматив – це норма компослуги, на яку надається субсидія. Усе, що спожите понад цю норму, споживач має оплатити з власної кишені.

Порівняння основних соціальних  норм на ЖКП для призначення житлової субсидії на 1 особу

Послуга

загальна норма*

збільшена норма на період карантину

електропостачання

70 кВт

105 кВт

газопостачання (з лічильником)

3,3 куб м

4,95 куб м

газопостачання (без лічильника)

3,28 куб м

4,92 куб м

централізоване водопостачання (за наявності гарячої води)

2,0 куб м

3,0 куб м

централізоване водопостачання (за відсутності гарячої води)

3,6 куб м

5,4 куб м

постачання гарячої води

1,6 куб м

2,4 куб м

водовідведення

3,6 куб м

5,4 куб м

*Відповідно до Постанови КМУ №409 від 6.08.14 р. зі змінами

Приклад: У квартирі площею 47,0 кв. м. зареєстрований та проживає пенсіонер. Його дохід — пенсія 3000 грн. У минулому опалювальному сезоні 2020-2021 років (з урахуванням підвищених на 50% соціальних норм, див. таблицю) він отримував субсидію в розмірі 1884 грн на місяць.

У цьому майбутньому опалювальному сезоні (2021-2022 років) щомісячний розмір  житлової субсидії цього ж отримувача, розрахований за загальною нормою, складе 1716 грн. Тобто пенсіонеру при тих же доходах доведеться сплатити за компослуги на 168 грн більше.

Шість важливих нюансів для кременчужан, які хочуть отримати субсидію
0
Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: Україна комунальна
Теги: субсидія соціальні нормативи
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх