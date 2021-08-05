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Надзвичайні новини, Полтавщина

4 серпня у Полтаві надзвичайники врятували песика з колодязя

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 222

 

Після порятунку наполохана тваринка втекла від ДСНС-ників

4 серпня надзвичайники врятували песика з каналізаційного колодязя поблизу вулиці Миру в Полтаві. За даними ГУ ДСНС України у Полтавській області, о 17.38 до служби порятунку «101» зателефонували і повідомили, що у колодязь провалися собака, знаходиться там тривалий час, а люди не можуть її самостійно витягти.

Рятувальники, які прибули на виклик, спустилися туди та дістали песика на поверхню. Судячи з відео, після порятунку наполохана тваринка втекла від надзвичайників.

Для надання допомоги залучалися 5 працівників 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини та одна одиниця техніки.

ПО ТЕМІ:

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Автор: Катерина Турубара Джерело відео: ДСНС
Теги: колодец собака спасатели Полтава
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