У Полтаві викрили комунальників, які наживалися на похованнях

У Полтаві на одержанні неправомірної вигоди викрили службову особу, депутата однієї з районних рад, та робітника місцевого комунального підприємства.
Як повідомляє пресслужба прокуратури, комунальники вимагали 18 тис. грн від громадянина за вирішення питання про поховання родича та бронювання місця на кладовищі.
Наприкінці липня працівник підприємства отримав 10 тис. грн, на початку серпня – 8 тис. грн.
Наразі обом чоловікам повідомили про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою, а також відсторонення службової особи від займаної посади.