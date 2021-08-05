У Полтаві викрили комунальників, які наживалися на похованнях

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 146

Вимагали гроші за вирішення питання про поховання та бронювання місця на кладовищі

У Полтаві на одержанні неправомірної вигоди викрили службову особу, депутата однієї з районних рад, та робітника місцевого комунального підприємства.

Як повідомляє пресслужба прокуратури, комунальники вимагали 18 тис. грн від громадянина за вирішення питання про поховання родича та бронювання місця на кладовищі.

Наприкінці липня працівник підприємства отримав 10 тис. грн, на початку серпня – 8 тис. грн.

Наразі обом чоловікам повідомили про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою, а також відсторонення службової особи від займаної посади.

Усіх, хто при похованні рідних стикався з аналогічною ситуацією, просимо звертатися до Полтавської окружної прокуратури за номером телефону (0532) 56-54-99 чи за адресою: м. Полтава, вул. Володимира Козака, 1, або до Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області за номером телефону 099 5373258 чи за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 38.