Без трьох гравців та купою новачків: хокеїсти «Кременчука» провели відрите тренування

Сьогодні, 17:43 Переглядів: 172

На льодовій арені «Айсберг», 4 серпня, хокеїсти «Кременчука» провели відкрите тренування. Спортсмени вже пройшли медичний огляд, тренування на полі та льоду. Кременчуцька команда до старту чемпіонату проведе кілька контрольних матчів та візьме участь у передсезонних турнірах.

- Ми скучили за спортивними, гарними, видовищними заходами. Нарешті підходить сезон до початку. 1-го серпня команда «Кременчук» зібралася після відпустки. За списком у нас 42 людини, в будь-якому разі в цьому місяці у нас будуть проводитися підготовчі збори. Старт чемпіонату назначений на 17 вересня. В межах підготовчих зборів у нас планується два турніри. Один буде виїзний у Краматорську - «Donbass open» 27-29 серпня, а другий «Kremenchuk open» у Кременчуці, - розповів директор хокейного клубу «Кременчук» Тарас Захарченко.





Задоволені виходом з відпустки й хокеїсти «Кременчука».

21-річний Ілля Сеник, нападник «Кременчука», у 2019 році разом з командою виграв срібні нагороди чемпіонату. Грав у Фінляндії. Зараз знаходиться на перегляді в кременчуцькій команді.

- Атмосфера чудова, настрій відмінний, повертатися важко. Заключили лише «просмотровий контракт». Як надійшла пропозиція? Зателефонував Олександра Валерійовича (Савицького, тренера команди, - ред.), домовився з ним, що можу приїхати на перегляд, - розповів Ілля.





- Важко, велика перерва була. Тим не менш кожен готувався. Влітку для себе готувався, особливо останній місяць - готувався до зборів: пробіжки, на лід ходив, готувався по завданнях. Зараз пройшли медогляд й готуємося до чемпіонату. Від чемпіонату очікуємо лише 1 місце, й все будемо робити для перемоги. Важко сказати, в плюс чи мінус, що чемпіонат перенесли на кілька тижнів - буде час підготуватися Всі в рівних умовах.

«Нам потрібно бути готовим до будь-яких умов»: головний тренер ХК «Кременчук»

Головний тренер «Кременчука» Олександр Савицький розповів журналістам про хід підготовки до нового сезону, змінах у складі команди та планах на сезон-2021/2022.

- Олександре, чому більше приділяєте увагу на тренуваннях?

- Є нові хокеїсти, є кістяк нашої старої команди, зараз йде планомірний відбір кандидатів у команду. У перші дні всі працюють у піднесеному настрої, з самовіддачею та хороших швидкостях.

У хокеїстів зараз різний рівень підготовки. Наша здача зараз підвести команду на один рівень, щоб вони були готові. Найбільше часу приділяємо фізичній підготовці гравців. За час поки не було чемпіонату та тренувань трохи притупилося хокейні якості, які ми зараз намагаємося «розбудити» та примножити, щоб у майбутньому нам було легше грати з командами, які грають в хокейній лізі.

- Як оцінюєте фізичний стан хокеїстів?

- Фізично хлопці майже всі готові нормально, як брати на землі. Якщо брати лід, то важко у плані фізики: хокейні навички, прийом/передача, володіння ключкою. Ті хто катався, у них ще більше/менш, а в тих у кого не було можливості кататися на льоду - трохи знизилися. В принципі задоволений тренуваннями і в перший день виходу на лід й сьогодні. Сподіваюсь встигнемо підготуватися до чемпіонату. Спочатку його планували розпочати з 1 вересня, а зараз називають 17 вересня - початок чемпіонату. Тому довелося змінити план підготовки.

- Скільки тренувань в день?

- Планували три тренування зранку та ввечері вихід на лід, але через зміни початку чемпіонату довелося коригувати тренування.

- Скільки гравців приступило до зборів?

- Зараз у нас 6 п'ятірок польових, без двох гравців: Деніскін і Ворона зараз заліковують травми. Загалом планували 7 п'ятірок.

- Новицький покинув команду. Хто займе його місце?

- В'ячеслав Новицький підписав контракт - бажаємо йому успіхів. У нас зараз три нових воротарі. Думаю, що знайдемо йому гідну заміну.

- Хто ще з гравців покинув команду?

- Орлов. Смирнов - поїхав на перегляд в інший клуб. Саша Пукс прийняв рішення завершити хокейну кар'єру й поки на літній період зайнятися бізнесом. Якщо вийде, то піде в бізнес, якщо ні, то нагострить ковзани й повернеться у хокей.

Також Боєвих перейшов на тренерську кар'єру.

- Серед захисників не було Давида Григоряна, як його подальша доля? Чи буде він з командою?

- Давид зараз здає на права. 5 вересня він складає іспит на водійські права, тому відпросився. Коли він приїде, то буде здивований тій кількості нових захисників, які в нас є. Йому буде важко пробитися у склад. Він хлопець працьовитий, серйозний, то сподіваюсь, що з правами закріпить своє місце у складі.

- Чи заплановані у «Кременчука» контрольні поєдинки?

- Плануємо зіграти з київським «Соколем». Також заплановано у Краматорську, зараз ведемо перемовини з Тимченком, щоб зіграти товариські матчі. На початку вересня запланований Кубок Кременчука.

- На вулиці зараз спекотно. Чи витримує льодова арена «Айсберг»? Дуже часто через це м'який лід.

- Зрозуміло, що погодні умови вносять свої корективи на стан льоду. Нам гріх жалітися. Може десь лід й трохи повільний, але ми не жаліємося. Нам потрібно бути готовим до будь-яких умов.