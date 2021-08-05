Нові обмеження при перетині кордону: хто не буде проходити самоізоляцію

З 00.00 5 серпня в Україні почали діяти нові правила перетину кордону, прийняті для запобігання поширеню «‎Дельта»-штаму COVID-19.

Разом з тим, є категорії, які звільняються від проходження самоізоляції. До таких відносяться:

неповнолітні;

особи, які виїхали за кордон до 4 серпня;

члени офіційних делегацій інших країн, співробітники міжнародних організацій;

співробітники дипломатичних представництв та консульських установ інших країн, представники офіційних міжнародних місій та організацій, що акредитовані в Україні;

військовослужбовці країн-членів НАТО та країн-учасників програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у програмах підготовки Збройних Сил або запрошені Міністерством оборони;

учасники ЗНО, особи, які мають намір вступити до навчальних закладів (в тому числі на курси з підготовки до вступу) а також батьки, опікуни чи усиновителі (або уповноважені ними особи), що супроводжують здобувачів освіти;

водії та члени екіпажів вантажних транспортних засобів, автобусів, котрі здійснюють регулярні міжнародні перевезення, екіпажі повітряних, морських та річкових суден, члени поїзних та локомотивних бригад;

особи, що мають документ про проходження повного курсу вакцинації або міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат;