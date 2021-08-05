Нові обмеження при перетині кордону: хто не буде проходити самоізоляцію
Сьогодні, 18:01
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Визначили категорії осіб, яких звільнять від проходження обов'язкової самоізоляції
З 00.00 5 серпня в Україні почали діяти нові правила перетину кордону, прийняті для запобігання поширеню «Дельта»-штаму COVID-19.
Разом з тим, є категорії, які звільняються від проходження самоізоляції. До таких відносяться:
- неповнолітні;
- особи, які виїхали за кордон до 4 серпня;
- члени офіційних делегацій інших країн, співробітники міжнародних організацій;
- співробітники дипломатичних представництв та консульських установ інших країн, представники офіційних міжнародних місій та організацій, що акредитовані в Україні;
- військовослужбовці країн-членів НАТО та країн-учасників програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у програмах підготовки Збройних Сил або запрошені Міністерством оборони;
- учасники ЗНО, особи, які мають намір вступити до навчальних закладів (в тому числі на курси з підготовки до вступу) а також батьки, опікуни чи усиновителі (або уповноважені ними особи), що супроводжують здобувачів освіти;
- водії та члени екіпажів вантажних транспортних засобів, автобусів, котрі здійснюють регулярні міжнародні перевезення, екіпажі повітряних, морських та річкових суден, члени поїзних та локомотивних бригад;
- особи, що мають документ про проходження повного курсу вакцинації або міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат;
- українці, що мають виданий у встановленому МОЗ порядку документ, якій засвідчує отримання однієї дози вакцини з числа схвалених ВООЗ.