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Нові обмеження при перетині кордону: хто не буде проходити самоізоляцію

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1

 

Визначили категорії осіб, яких звільнять від проходження обов'язкової самоізоляції

З 00.00 5 серпня в Україні почали діяти нові правила перетину кордону, прийняті для запобігання поширеню «‎Дельта»-штаму COVID-19.

У зв'язку з поширенням штаму «‎Дельта»‎ змінили правила перетину кордону

Разом з тим, є категорії, які звільняються від проходження самоізоляції. До таких відносяться:

  • неповнолітні;
  • особи, які виїхали за кордон до 4 серпня;
  • члени офіційних делегацій інших країн, співробітники міжнародних організацій;
  • співробітники дипломатичних представництв та консульських установ інших країн, представники офіційних міжнародних місій та організацій, що акредитовані в Україні;
  • військовослужбовці країн-членів НАТО  та країн-учасників програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у програмах підготовки Збройних Сил або запрошені Міністерством оборони;
  • учасники ЗНО, особи, які мають намір вступити до навчальних закладів (в тому числі на курси з підготовки до вступу) а також батьки, опікуни чи усиновителі (або уповноважені ними особи), що супроводжують здобувачів освіти;
  • водії та члени екіпажів вантажних транспортних засобів, автобусів, котрі здійснюють регулярні міжнародні перевезення, екіпажі повітряних, морських та річкових суден, члени поїзних та локомотивних бригад;
  • особи, що мають документ про проходження повного курсу вакцинації або міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат;
  • українці, що мають виданий у встановленому МОЗ порядку документ, якій засвідчує отримання однієї дози вакцини з числа схвалених ВООЗ.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: туризм подорожі самоізоляція COVID-19
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