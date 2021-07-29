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У зв'язку з поширенням штаму «‎Дельта»‎ змінили правила перетину кордону

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 855 Коментарів: 1

 

Нові правила стосуються як іноземців, так і громадян України

Правила перетину кордону стануть більш жорсткими не тільки для іноземців, а й для громадян України. Зміни були прийняти Урядом 28 липня у зв'язку з стрімким поширенням «‎Дельта»‎-штаму COVID-19, і стануть актуальними через тиждень після публікації.

Зокрема, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що для громадян України, які виїхали за кордон до початку дії Постанови, нові правила застосовуватися не будуть. Але ті, хто виїхав піся цього, зможуть вільно перетинати кордон лише за наявності довідки про хоча б одне щеплення від COVID-19.

Для іноземців і нещеплених громадян обов'язковою стане самоїзоляція з застосуванням додатку «‎Вдома»‎.

Іноземним громадянам обов'язково треба буде:

  • мати страховий поліс;
  • показати негативний ПЛР-тест;
  • встановити додаток «‎Вдома» за умови відсутності довідки про проходження повного курсу вакцинації (це стосується і українців, щеплених однією дозою).‎

Варто зазначити, що додаток почне контролювати самоізоляцію лише через 72 години після встановлення, якщо людина не надасть негативний ПЛР-тест, зроблений на території України.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: туризм правила перетину кордону
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Коментарі: 1

143
ТимТимыч:
Сьогодні, 12:32

Нинішньою вакциною щеплять саме від Дельти, чи ні?


0 0

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