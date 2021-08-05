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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Сьогодні в Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки COVID-19

Сьогодні, 20:40 Переглядів: 199

 

Зараз в інфекційних шпиталях лікується 7 пацієнтів

Сьогодні, 5 серпня, в Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли дві жінки віком 61 та 62 роки і два чоловіки віком 25 та 48 років. Із них троє перебувають на амбулаторному лікуванні, а один - в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 7 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 9450 випадків хвороби: одужали 9145, померли 274.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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