Сьогодні в Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки COVID-19

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Зараз в інфекційних шпиталях лікується 7 пацієнтів

Сьогодні, 5 серпня, в Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли дві жінки віком 61 та 62 роки і два чоловіки віком 25 та 48 років. Із них троє перебувають на амбулаторному лікуванні, а один - в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 7 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 9450 випадків хвороби: одужали 9145, померли 274.