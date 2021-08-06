Кому з кременчужан 6 серпня доведеться посидіти без світла: адреси

«Полтаваобленерго» планує проводити ремонтні роботи на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 6 серпня. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.
З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Приходька;
- вул. Мєндєлєєва;
- вул. Ріхарда Зорге;
- вул. Василя Стуса;
- вул. Ростовська;
- вул. 3-х Космонавтів;
- вул. Івана Миколайчука;
- пров. Кленовий;
- пров. Автобусний.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Чкалова;
- вул. Хорольська;
- пров. Казачий;
- пров. Стрілецький;
- пров. Сороченський;
- пров. Фабричний;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.