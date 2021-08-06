Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Ольга Тіщенко
Бенефіціари, подавати чи почекати
Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Микола Корецький
Разом ми сила!
Олександр Бондар
Про щасливий випадок з життя керівника страхової компанії.
Олександр Ковальчук
Пять причин обратиться к адвокату
Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Микола Корецький
Як підприємству вижити у кризу?
Кременчук

Кому з кременчужан 6 серпня доведеться посидіти без світла: адреси

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 717

 

«‎Полтаваобленерго» планує проводити ремонтні роботи на електромережах міста

«‎Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 6 серпня. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.

З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Приходька;
  • вул. Мєндєлєєва;
  • вул. Ріхарда Зорге;
  • вул. Василя Стуса;
  • вул. Ростовська;
  • вул. 3-х Космонавтів;
  • вул. Івана Миколайчука;
  • пров. Кленовий;
  • пров. Автобусний.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • вул. Хорольська;
  • пров. Казачий;
  • пров. Стрілецький;
  • пров. Сороченський;
  • пров. Фабричний;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.
0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх