Кому з кременчужан 6 серпня доведеться посидіти без світла: адреси

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 717

«‎Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 6 серпня. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.

З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

вул. Приходька;

вул. Мєндєлєєва;

вул. Ріхарда Зорге;

вул. Василя Стуса;

вул. Ростовська;

вул. 3-х Космонавтів;

вул. Івана Миколайчука;

пров. Кленовий;

пров. Автобусний.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: