Вплив бабусь та вихід на пікову форму: відновився турнір Kremen Football Legue U-16

На стадіоні «Кредмаш», 4 серпня, відновився турнір Kremen Football Legue U-16 ім. В.Й. Маньковського. Після місячної перерви на поле повернулися команди: ДЮСШ №2, «Нафтохімік», «Ягуар» та «Кремінь», який представлений вихованцями Антона Диндікова та Ярослава Здирка/Владислава Піскуна.

Результати 6 туру, 4 серпня

Турнірна таблиця Kremen Football Legue U-16 ім. В.Й. Маньковського

Анонс 7 тур, 9 серпня

9.00 Кремінь U-16 – Нафтохімік

10.10 ДЮСШ-2 – Ніка

11.20 Кремінь U-14 – Ягуар

Тренер «Кременя» та один з організаторів турніру Kremen Football Legue U-16 ім. В.Й. Маньковського Ярослав Здирко розповів про настрій гравців після відпочинку та плани на найближчий час.

- Відпочинок тривав близько місяця. Останній тур відбувся 25 червня й фактично ми розпочали 4 серпня - трохи більше місяця. Хлопці відпочивали: їздили до бабусь, хтось до літнього табору, хтось на море. В останній місяць літа тренери завжди збирають для підготовки. Тому вирішили розпочати турнір.

- У якій формі вийшли хлопці після відпочинку?

- Відчутна різниця. Ми з тренерами це відмітили, що коли закінчували турнір - хлопці були в ігровому тонусі, була більша мобільність. То перші ігри даються дуже важко.

- Бабусі відгодували за місяць?

- Так (сміється тренер - ред.). Хтось повернувся з бочками. Організм дітей, як і організм дорослих, за місяць втрачає ігрові зв'язки, відчуття ритму та самої гри. В принципі видно, що є різниця, між завершенням першого кола та початком другого.

- Який настрій у юних футболістів після відпочинку?

- Настрій позитивний. Це свідчить про те, що на гру прийшли всі хто є. На тренування менше ходить хлопців ніж на гру. Думаю, що хлопці чекають ці ігри та із задоволенням приймають участь.

- Які подальші плани?

- Ми зараз сконцентрувалися на турнірі. Наша старша команда «Кремінь» U-16 запланувала товариські матчі з іншими командами: місцевими, які готуються на ДЮФЛУ та з приїжджими, які проходять збори у Горішніх Плавнях. Цей місяць дуже насичений з ігрової точки зору. Проведемо десь 8-9 ігор за місяць. Плануємо на вересень вийти в бойовій готовності.

Варто зазначити, що всі команди Кременя у цьому турнірі представлені «дублюючими» складами. Це групи, у яких займаються хлопці, які не навчаються у спортивних класах або пізно почали займатися футболом, але які ставлять перед собою спортивні цілі та впевнено крокують до них!