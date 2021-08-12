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Кременчук

На Ярмарковій замінюють рейки

Сьогодні, 11:48 Переглядів: 824 Коментарів: 2

 

Про це повідомляють очевидці

У Кременчуці на вулиці Ярмарковій замінюють рейки. Як повідомляють очевидці працюють два бульдозери. 

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Олексій
Теги: рельсы
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Коментарі: 2

744
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 13:00

Не хватает только подписи: "Как тебе такое, Илон Маск?!", серьёзно!


3 2
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zzzzzz:
Сьогодні, 16:12

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КрАЗ не в состоянии выполнить американский контракт

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