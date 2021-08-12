На 5-6 грн у місяць дорожче: мерія Кременчука підвищила кременчужанам тариф на вивезення сміття

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12 серпня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про підвищення тарифу комунальному підприємству КАТП 1628 на вивезення та захоронення твердих побутових відходів для всіх груп споживачів.

Тариф збільшиться на 17,6% - тобто на 4,92-6,67 грн (залежно від категорії споживачів і норми накопичення твердих побутових відходів).

Тариф на вивезення 1 т сміття складе для всіх категорій споживачів 900,56 грн, на захоронення — 134,81 грн. Відповідно до цих розцінок, тарифи для населення розраховані на одну людину на місяць відповідно до норм накопичення відходів, які раніше затверджував виконком. Норма для приватного сектору більша — тож і тариф на місяць для цієї категорії зросте на більшу суму.

Мер Кременчука під час засідання виконкому порівняв нові тарифи на вивезення сміття з вартістю половини пачки цигарок.

Нові тарифи вступають у дію з моменту їх офіційного оприлюднення (тобто публікації рішення виконкому на сайті Кременчуцької міськради). Відтак, вони можуть бути застосовані вже в серпні.

Якими будуть нові тарифи на вивезення сміття

Назва об’єкта утворення побутових відходів Середньорічна норма надання (споживання) послуг з вивезення (перевезення) ТПВ на одного мешканця* Щомісячна вартість послуги на одного мешканця Приріст/ відхилення діюча планова тонн грн з ПДВ грн з ПДВ грн з ПДВ % Упорядковані житлові будинки: газ, вода, каналізація, центральне опалення 0,38178 28,02 32,94 4,92 17,6 Неупорядковані житлові будинки: без водопроводу і каналізації 0,48062 35,28 41,47 6,19 17,6 Будинки приватного сектору 0,51736 37,97 44,64 6,67 17,6





Причиною зміни тарифів у КАТП 1628 називають зростання складових витрат в діючих, зокрема — зростанням ціни на пальне.