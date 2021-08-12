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Топ новина, Кременчук, Споживач

На 5-6 грн у місяць дорожче: мерія Кременчука підвищила кременчужанам тариф на вивезення сміття

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 988

 

Платитимемо залежно від типу будинку

12 серпня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про підвищення тарифу комунальному підприємству КАТП 1628 на вивезення та захоронення твердих побутових відходів для всіх груп споживачів.

Тариф збільшиться на 17,6% - тобто на 4,92-6,67 грн (залежно від категорії споживачів і норми накопичення твердих побутових відходів).

Тариф на вивезення 1 т сміття складе для всіх категорій споживачів 900,56 грн, на захоронення — 134,81 грн. Відповідно до цих розцінок, тарифи для населення розраховані на одну людину на місяць відповідно до норм накопичення відходів, які раніше затверджував виконком. Норма для приватного сектору більша — тож і тариф на місяць для цієї категорії зросте на більшу суму.

Мер Кременчука під час засідання виконкому порівняв нові тарифи на вивезення сміття з вартістю половини пачки цигарок.

Нові тарифи вступають у дію з моменту їх офіційного оприлюднення (тобто публікації рішення виконкому на сайті Кременчуцької міськради). Відтак, вони можуть бути застосовані вже в серпні.

Якими будуть нові тарифи на вивезення сміття

Назва об’єкта утворення побутових відходів

Середньорічна норма надання (споживання)

послуг з вивезення (перевезення) ТПВ на одного мешканця*

Щомісячна вартість послуги на одного мешканця

Приріст/

відхилення

діюча

планова

тонн

грн з ПДВ

грн з ПДВ

грн з ПДВ

%

Упорядковані житлові будинки: газ, вода, каналізація, центральне опалення

0,38178

28,02

32,94

4,92

17,6

Неупорядковані житлові будинки: без водопроводу і каналізації

0,48062

35,28

41,47

6,19

17,6

Будинки приватного сектору

0,51736

37,97

44,64

6,67

17,6


Причиною зміни тарифів у КАТП 1628 називають зростання складових витрат в діючих, зокрема зростанням ціни на пальне. 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: КАТП 1628 тариф сміття відходи
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