Сьогодні, 12 серпня, на вулиці Перемоги знайшли тіло мертвої жінки.
Як повідомляють очевидці у соцмережах. За попередніми даними, жінка випала з вікна і загинула.
На місце виїхала слідчо-оперативна група.
За даними пресслужби поліції, 37-річна жінка мешкала у даній багатоповерхівці. Квартира зачинена з середини. Ознак насильницької смерті - не виявлено.
Тіло жінки направили на судово-медичну експертизу.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (з приміткою нещасний випадок) Кримінального кодексу України. Це дозволить детально вивчити обставини загибелі місцевої жительки та провести необхідні процесуальні дії.