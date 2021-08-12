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У центрі Кременчука знайшли тіло жінки (доповнено)

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 2 121 Коментарів: 1

 

Тіло знайшли перехожі

Сьогодні, 12 серпня, на вулиці Перемоги знайшли тіло мертвої жінки.

Як повідомляють очевидці у соцмережах. За попередніми даними, жінка випала з вікна і загинула.

На місце виїхала слідчо-оперативна група. 

За даними пресслужби поліції, 37-річна жінка мешкала у даній багатоповерхівці. Квартира зачинена з середини. Ознак насильницької смерті - не виявлено. 

Тіло жінки направили на судово-медичну експертизу. 

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (з приміткою нещасний випадок) Кримінального кодексу України. Це дозволить детально вивчити обставини загибелі місцевої жительки та провести необхідні процесуальні дії. 

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: h_kremenchug
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Коментарі: 1

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shoni1970:
Сьогодні, 15:13

Третя за неділю... Щось незрозуміле коїться у нас у місті. 


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