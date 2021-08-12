У центрі Кременчука знайшли тіло жінки (доповнено)

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 2 121 Коментарів: 1

Сьогодні, 12 серпня, на вулиці Перемоги знайшли тіло мертвої жінки.

Як повідомляють очевидці у соцмережах. За попередніми даними, жінка випала з вікна і загинула.

На місце виїхала слідчо-оперативна група.

За даними пресслужби поліції, 37-річна жінка мешкала у даній багатоповерхівці. Квартира зачинена з середини. Ознак насильницької смерті - не виявлено.

Тіло жінки направили на судово-медичну експертизу.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (з приміткою нещасний випадок) Кримінального кодексу України. Це дозволить детально вивчити обставини загибелі місцевої жительки та провести необхідні процесуальні дії.