22 кролі загинуло під час пожежі у Полтавській області

У селі Млинки Полтавського району сталася пожежа у приватному домоволодінні. За інформацією пресслужби ДСНС, 10 серпня близько 23:20, надійшло повідомлення про пожежу.
Вогонь знищив сінник, 1 т сіна, господарчу споруду, 22 кролі та сусідську допоміжну споруду житлового сектору та пошкодив 12 м паркану.
Загоряння ліквідувало одне відділення рятувальників.
Рятувальники врятували поруч розташований житловий будинок, господарчу будівлю, 18 голів свійських тварин (кролі, кури) та сусідську альтанку.
Збитки та причину пожежі встановлюють.