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22 кролі загинуло під час пожежі у Полтавській області

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 543

 

Також пошкоджено сінник та паркан

У селі Млинки Полтавського району сталася пожежа у приватному домоволодінні. За інформацією пресслужби ДСНС, 10 серпня близько 23:20, надійшло повідомлення про пожежу. 

Вогонь знищив сінник, 1 т сіна, господарчу споруду, 22 кролі та сусідську допоміжну споруду житлового сектору та пошкодив 12 м паркану.

Загоряння ліквідувало одне відділення рятувальників.

Рятувальники врятували поруч розташований житловий будинок, господарчу будівлю, 18 голів свійських тварин (кролі, кури) та сусідську альтанку.

Збитки та причину пожежі встановлюють.

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Автор: Альона Душенко
Теги: пожежа кролики
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