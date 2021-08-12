Головний коп Кременчука і молодий батько став другим претендентом на серце «Холостячки 2»

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 4 435 Коментарів: 2

Восени на телеканалі СТБ стартує другий сезон шоу «Холостячка 2», головною героїнею якого стала співачка Злата Огневич. Але вже зараз в мережу просочується інформація про те, хто братиме участь в романтичному телешоу. За інформацією РБК-Україна першим претендентом на серце Злати є харків'янин Влад Ясько. Тепер розкрили ім'я другого претендента. Ним став головний патрульний Кременчука і молодий хрещений батько Олександр Борзенко.

Олександр Борзенко - головний патрульний Кременчука. Хлопець, судячи з його блогу в мережі Instagram, куди він, втім, пускає не всіх, любить активне життя. Він багато подорожує, любить водні види спорту і демонструє фоловерам моменти своєї роботи. Олександр відрізняється атлетичною статурою, товариський і харизматичний. Любить стильні речі і дорогі аксесуари. І головне - не любить ускладнювати, про що можна судити по підпису в його акаунті, де є тільки 1 слово - "простота". Все, як любить"холостячка". Також Олександр зовсім недавно став батьком. Правда, хрещеним. Про цю щасливу подію хлопець написав зворушливий пост.

- Я живу життям, яке мені повністю подобається. Я зробив безліч стрибків у форматі роуп джампінг, стрибок з парашутом, пробігав ультамарафони і трел рани на дистанції понад розуміння людських можливостей, багато боксував в різних рингах різних країн з різними людьми, перевіряючи себе на міцність, ходив в гори і бачив фантастичні світанки і такі ж заходи, - ділиться він в пості-підсумку до свого 30-річчя.

До слова, Злата недавно відкрила таємницю і зізналася, що всі чоловіки хороші, але з одним вона відчула справжнє тяжіння. За словами дівчини, її серце зможе підкорити впевнена в собі, романтична і драйвова людина. Олександр відмінно вписується в цей опис. Так що, можливо, він той самий!