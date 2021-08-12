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Головний коп Кременчука і молодий батько став другим претендентом на серце «Холостячки 2»

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 4 435 Коментарів: 2

 

Холостяки змагатимуться за серце співачки Злати Огневич

Восени на телеканалі СТБ стартує другий сезон шоу «Холостячка 2», головною героїнею якого стала співачка Злата Огневич. Але вже зараз в мережу просочується інформація про те, хто братиме участь в романтичному телешоу. За інформацією РБК-Україна першим претендентом на серце Злати є харків'янин Влад Ясько. Тепер розкрили ім'я другого претендента. Ним став головний патрульний Кременчука і молодий хрещений батько Олександр Борзенко.

Олександр Борзенко - головний патрульний Кременчука. Хлопець, судячи з його блогу в мережі Instagram, куди він, втім, пускає не всіх, любить активне життя. Він багато подорожує, любить водні види спорту і демонструє фоловерам моменти своєї роботи. Олександр відрізняється атлетичною статурою, товариський і харизматичний. Любить стильні речі і дорогі аксесуари. І головне - не любить ускладнювати, про що можна судити по підпису в його акаунті, де є тільки 1 слово - "простота". Все, як любить"холостячка". Також Олександр зовсім недавно став батьком. Правда, хрещеним. Про цю щасливу подію хлопець написав зворушливий пост.

 

- Я живу життям, яке мені повністю подобається. Я зробив безліч стрибків у форматі роуп джампінг, стрибок з парашутом, пробігав ультамарафони і трел рани на дистанції понад розуміння людських можливостей, багато боксував в різних рингах різних країн з різними людьми, перевіряючи себе на міцність, ходив в гори і бачив фантастичні світанки і такі ж заходи, - ділиться він в пості-підсумку до свого 30-річчя.

До слова, Злата недавно відкрила таємницю і зізналася, що всі чоловіки хороші, але з одним вона відчула справжнє тяжіння. За словами дівчини, її серце зможе підкорити впевнена в собі, романтична і драйвова людина. Олександр відмінно вписується в цей опис. Так що, можливо, він той самий!

- ...Всі учасники харизматичні, цікаві. Вони прочитали мої інтерв'ю, вивчили біографію, дізналися, що я люблю. Багатьом вдалося натиснути на таємні кнопочки моєї душі. Ніколи б не подумала, що в один вечір я зможу політати на вертольоті, погладити коня, побувати на концерті і навіть пірнути на дно океану за перлиною! Перший чоловік, з яким я познайомилася, зумів задати таку планку, що я подумала: «А що ж буде далі? Чим чоловіки будуть ще підкорювати?».

Один з учасників зміг навіть здійснити мою дитячу мрію. Так що я особисто переконалася, що на проекті «Холостячка» можливо все. Відкрию секрет: перший електричний розряд стався. Я змогла відпустити себе і прислухатися до серця", - розповіла Злата Огневич.

5
Автор: Альона Душенко
Теги: патрульна поліція Олександр Борзенко
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Коментарі: 2

779
evil:
Сьогодні, 10:56

Восени на телеканалі СТБ стартує другий сезон шоу «Холостячка 2»


Агов! Всі сюди! Нових помиїв підвезли! 


18 1
1 245
hunter:
Сьогодні, 16:28

Вот прикол,что бы не делать главное чтоб не работать.Такс поедем по горам полазим,потом на байдарках,ах еще споем и ну пиар устроим с женитьбой.


1 0

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