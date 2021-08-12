Троє кременчужан захворіли на COVID-19 11 серпня

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Хворобу виявили у двох жінок та літнього чоловіка

За інформацією пресслужби виконкому Кременчука, 11 серпня на COVID-19 захворіли 49-річна і 74-річна жінки та один чоловік 70 років.

Всі пацієнти лікуються вдома під наглядом сімейних лікарів, по даним випадкам проводиться епідемічне розслідування та з'ясовується коло контактних осіб.

Всього в інфекційних шпиталях від коронавірусної хвороби лікується 8 пацієнтів.

Одужав 1 пацієнт.

За весь період пандемії в місті зареєстровано 9 463 випадки, 9152 особи одужало, а 274 кременчужанина, нажаль, померло.