Троє кременчужан захворіли на COVID-19 11 серпня

За інформацією пресслужби виконкому Кременчука, 11 серпня на COVID-19 захворіли 49-річна і 74-річна жінки та один чоловік 70 років.
Всі пацієнти лікуються вдома під наглядом сімейних лікарів, по даним випадкам проводиться епідемічне розслідування та з'ясовується коло контактних осіб.
Всього в інфекційних шпиталях від коронавірусної хвороби лікується 8 пацієнтів.
Одужав 1 пацієнт.
За весь період пандемії в місті зареєстровано 9 463 випадки, 9152 особи одужало, а 274 кременчужанина, нажаль, померло.