Стали відомі розцінки на VIP-місця на кладовищах у Кременчуці

Сьогодні, 14:13 Переглядів: 779 Коментарів: 3

Найдорожчий резерв на поховання коштує майже 6 тисяч гривень, є місця по 5 тисяч гривень — проте чим вони відрізняються, на СКРП нам так і не пояснили. А в столі замовлень ми почули, що всі місця розкуплені, а були по 6700...

Найдорожче місце майбутнього поховання у Кременчуці коштує 5950 гривень — у відповідь на інформаційний запит «ТелеграфЪ» отримав прайс від комунального підприємства «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг». Раніше ми писали, що розцінок на VIP-місця немає у прайсі, розміщеному у відкритому доступі на сайті Кременчуцької міської ради.









Наданий на наш запит прайс від СКРП виявився більш повним, ніж той, що на сайті Кременчуцької міської ради. Проте наданий нам електронний документ не прояснює питання, чому розцінки на резервування так суттєво відрізняються — прайс не містить повного опису послуги, яка надається. І не містить відповідей на всі питання, порушені в цьому запиті. Ми додатково запитували калькуляцію цін на послуги та, зокрема, на послугу поховання померлих від СOVID-19.





Ось сам запит















Ось відповідь СКРП











Ось розцінки на оформлення місця майбутнього поховання (тобто резерв)





Оформлення місця Оформл.та утрим.3 роки місця майб.похов.сектор1/9 4998,00 грн Оформлення місця майбутнього поховання 1750,00 грн Оформлення місця майбутнього поховання 1000,00 грн Оформлення місця майбутнього поховання 500,00 грн Оформлення місця майбутнього поховання 4250,00 грн Оформлення місця майбутнього поховання 4980,00 грн Оформлення місця майбутнього поховання 5950,00 грн Утримання місця поховання на 2 роки 621,00 грн Утримання місця поховання на 5 років 750,00 грн





Повний прайс СКРП можна завантажити тут:





prajs-list-na-31_03_2021.xlsx [40,25 Kb] (cкачиваний: 8)



ТЪ спробував з`ясувати: чим відрізняється оформлення місця поховання за 5950 гривень та місця за 4980 гривень або за 4250 гривень? І яка врешті процедура оформлення та отримання таких місць? (Про це ми запитували у другому запиті — та відповіді на це питання не отримали). І тому зателефонували директору СКРП Віталію Стефаненку. Та пан директор похоронного комбінату був не надто ввічливим. Сказав, що він дуже зайнятий (і так двічі) — заявив що відповіді на обидва запити нам підготували — і кинув слухавку.

Підкреслимо, ми запитували інформацію про калькуляцію комунального підприємства (яке є власністю територіальної громади — тобто кожного із нас) на послуги, які надаються населенню. Така інформація являє суспільний інтерес та апріорі не може бути закритою. Тим більше, що СКРП (знову ж таки) розпоряджається комунальною землею, виділяючи її для поховань.

Другий наш запит на СКРП, який стосувався фінансової діяльності підприємства, у частині питань чомусь вирішили розглядати як звернення. І ми отримали неоковирну відповідь, яка взагалі не вкладається у рамки здорового глузду. При цьому на СКРП готували її цілий місяць. (Про це згодом в окремому матеріалі).

VIP-місця всі розкуплені: що нам сказали в столі замовлень

Не почувши адекватної відповіді від керівника СКРП, телефонуємо у стіл замовлень підприємства. І просимо розповісти, як забронювати впорядковане місце (вимощене плиткою) на Свіштовському кладовищі. Працівниця столу замовлень була більш люб'язною — та при цьому назвала вищу ціну на VIP-місце на Свіштовському кладовищі, ніж та, що у прайсі, отриманому нами у відповідь на запит. Та виявилося, що елітних місць зараз просто немає — усі розпродані (є запис цієї розмови)

- Це місця платні на початку кладовища. Комерція — комерційна пропозиція. На даний момент розробляється план, розробляються нові квадрати, усе облагороджується. І на даний момент їх (місць — ред.) немає. Тільки-но нас поставлять до відома, вони почнуть продаватися. На даний момент проводяться захоронення у плановому секторі з резервом. Резерв коштує 53 гривні. І при цьому оплачується поховання. А поховання від 5,5 тисяч та вище — все залежить від того, як буде проводитися поховання: який гроб — від 1000 та вище, вінки від 200 гривен та вище. От і формується ціна поховання, - пояснили нам у столі замовлень.

- Я бачила ваш прайс, на сайті мерії, здається (насправді говорю про прайс, отриманий у відповідь на запит — ред.). Одне місце коштує майже 6 тисяч, інше — 5. А чим вони відрізняються?

- Нема такого, - дивує нас відповіддю працівниця столу замовлень. - Якщо це комерція на початку кладовища, то ці місця у нас були по 6750 гривень, одне місце. Там йде оформлення, утримання.

- На Новоміському кладовищі таких місць теж немає?

- Немає, воно закрите, тому комерції там немає вже роки 3-4, якщо не більше.

- А резервування йде лише на поховання? Чи можна резервувати так?

- В основному, оформлюється поховання, а поряд оформлюється резерв, в основному — так.

- Без поховання резерв оформити не можна?

- У комерції взагалі оформлюється, купують заздалегідь місця, коли вже є план, коли вони розроблені. Але коли це буде, я вам сказати не можу.







Ось така історія наразі з місцями майбутнього поховання. Офіційно надані розцінки відрізняються від тих, про які ми почули у столі замовлень. А це, плюс приховування офіційної інформації про умови бронювання так званих комерційних місць (на комунальній землі!) - прямий шлях до корупційних зловживань.





Наостанок: надання неповних відповідей на інформаційні запити ТЪ оскаржуватиме.