Кременчук, Культура, Кременчуг

«Ми не закриваємо бібліотеки, ми їх переформатовуємо», - мер Малецький

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 295

 

Журналісти поцікавилися, що буде з 11 бібліотеками, який закриють найближчим часом

На засіданні виконкому журналісти поцікавилися у міського голови Кременчука, що буде з бібліотеками, які планують закрити. На що Віталій Малецький відповів, що зараз роль бібліотек змінюється. Й навів приклад бібліотек у Польщі, де є медіатека з книгами та громадським простором.

- Ми не закриваємо бібліотеки, ми їх переформатовуємо. У нас є приміщення в яких розташовані книгофонди, в яких працюють працівники бібліотечної системи, але які не відвідують мешканці. Люди не беруть книги. Зараз в телефоні дуже багато інформації, все швидко, зручно й мобільно. Ми готові трансформувати ці простори в громадські центри де мжна займатися образотворчим мистецтвом, проводити громадські заходи або взяти книгу на довірі зі штрихкодом та сканером, - додав міський голова Віталій Малецький.


За словами Малецького, яскравим прикладом трансформації простору та осучаснення є бібліотека на Соборній у Кременчуці. Він додав, що у місті залишається бібліотечна система, яка відповідатиме сучасним викликам.

Нагадаємо, що на найближчій сесії Кременчуцької міської ради депутати мають затвердити рішення яким закривають 11 бібліотек та звільнять 77 працівників.

Депутати Кременчука хочуть закрити 11 бібліотек та звільнити 77 працівників
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Автор: Альона Душенко
Теги: бібліотека
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