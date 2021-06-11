«Ми не закриваємо бібліотеки, ми їх переформатовуємо», - мер Малецький

На засіданні виконкому журналісти поцікавилися у міського голови Кременчука, що буде з бібліотеками, які планують закрити. На що Віталій Малецький відповів, що зараз роль бібліотек змінюється. Й навів приклад бібліотек у Польщі, де є медіатека з книгами та громадським простором.
За словами Малецького, яскравим прикладом трансформації простору та осучаснення є бібліотека на Соборній у Кременчуці. Він додав, що у місті залишається бібліотечна система, яка відповідатиме сучасним викликам.
Нагадаємо, що на найближчій сесії Кременчуцької міської ради депутати мають затвердити рішення яким закривають 11 бібліотек та звільнять 77 працівників.