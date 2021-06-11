Кременчужан «кинули» на працевлаштуванні за кордоном

Сьогодні, 14:51 Переглядів: 195

Містяни втратили щонайменше по десять з половиною тисяч гривень

Щонайменше двоє кременчужан постраждали від «роботи» шахраїв, які обіцяли працевлаштування за кордоном.

За даними правоохоронців, в травні 24-річний кременчужанин намагався працевлаштуватися на роботу за кордон. Після сплати 10438 грн, він більше не побачив ані посередників, ані майбутніх роботодавців.

Така ж проблема спіткала і 23-річного містянина. Він теж у травні переказав 10438 грн на банківську картку - як виявилося, шахраям але роботу за кордоном так і не отримав.

Тож тепер «роботою» псевдорекрутерів зацікавилися правоохоронці.