Кременчужан «кинули» на працевлаштуванні за кордоном

Щонайменше двоє кременчужан постраждали від «роботи» шахраїв, які обіцяли працевлаштування за кордоном.
За даними правоохоронців, в травні 24-річний кременчужанин намагався працевлаштуватися на роботу за кордон. Після сплати 10438 грн, він більше не побачив ані посередників, ані майбутніх роботодавців.
Така ж проблема спіткала і 23-річного містянина. Він теж у травні переказав 10438 грн на банківську картку - як виявилося, шахраям але роботу за кордоном так і не отримав.
Тож тепер «роботою» псевдорекрутерів зацікавилися правоохоронці.