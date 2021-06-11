Такого ви ще не бачили: судді у Кременчуці змінять свисток на м'яч

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 22

У неділю, 13 червня о 17.00, на стадіоні «Кремінь-Арена» відбудеться незвичний футбольний матч. До нашого міста приїдуть футбольні арбітри з Києва, які проведуть традиційний футбольний матч - Кубок шани та пам'яті футбольних арбітрів. На полі зійдуться команда арбітрів з Києва та кременчуцькі футболісти «Кремінь-АТО».

Як розповів футбольний арбітр Олександр Шамич, колегія футбольних арбітрів Києва щорічно проводить матч пам'яті арбітрів. Щороку арбітри обирають нову область. До цього матчі проводили у Києві, Одесі, Житомирі та на Закарпатті. Цього року матч відбудеться у Кременчуці й наше місто викарбують на пам'ятній табличці кубка.

Зауважимо, що Колегії футбольних арбітрів та інспекторів м. Києва понад 100 років. Вона була створена у 1913 році раніше ніж у Москві та Санкт-Петербурзі. Судді з Києва проводять традиційні футбольні турніри та заходи.

Запрошуємо кременчужан відвідати футбольний матч де арбітри Прем'єр-ліги, Першої та Другої ліг зійдуться у двобої з ветеранами російсько-української війни.