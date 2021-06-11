В Кременчуці краще не купатись: рівень забрудненості води вдвічі перевищує норму

Кременчуцький міськрайонний відокремлений підрозділ лабораторних досліджень Державної установи «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» повідомив про рівень забрудненості води на пляжах міста. Як відомо, відбір води з водойм в місцях масового відпочинку та лабораторне дослідження проб якості води проводиться щотижнево.
За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 11 червня показники забрудненості води не відповідають вимогам:
Індекс ЛКП (лактозопозитивних кишкових паличок) свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість, а допустиме значення ЛКП є різним для водойм різного класу.
При потраплянні у шлунок людини лактозопозитивна кишкова паличка може викликати гострі кишкові інфекції, особливо небезпечні для дітей. Тому кременчужанам краще тимчасово утриматись від купання.