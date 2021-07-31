Поховання у Кременчуці подорожчає: мерія хоче у 3-4 рази підвищити ціни на послуги СКРП

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При цьому СКРП запропонувало «ноу-хау», розділивши викопування та закопування могили

Мерія Кременчука готується підвищити тарифи на необхідний мінімальний перелік послуг, які надає комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг». Проєкт рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради розміщений на її офіційному сайті. Підставою стало звернення СКРП до виконкому: підприємство запропонувало нові розцінки.

Необхідний мінімальний перелік — це ті послуги, які може надавати лише комунальне підприємство, і розцінки на них затверджує орган місцевого самоврядування (виконком). Решту послуг (продаж похоронної атрибутики, організацію похорон тощо) СКРП надає за комерційними розцінками, які й інші похоронні агентства.

На даний час діють розцінки на послуги мінімального переліку, затверджені рішенням виконкому №327 від 8.05.2009 року зі змінами (зміна стосувалася зниження ціни на оформлення договору-замовлення на поховання із 18 до 11 грн).

ТЪ порівняв діючі тарифи та ті, що пропонуються: розцінки на мінімальний необхідний період підвищаться у 3 (а то й 4) рази.

Ось декілька позицій прайсу СКРП:

Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання зросте з 11 до 37 грн;

Найдешевша могила (механізованим способом у грунті 2-ї групи) коштуватиме 612 грн (замість 228 грн);

Найдорожча могила (копання вручну при промерзанні грунту до 1 м) коштуватиме 7067 (замість 967 грн).

Проєкт рішення можна завантажити тут:

proyekt_rishennja-skrp_01_07_2021.doc [257,5 Kb] (cкачиваний: 13)

«Ноу-хау» від СКРП

Але й це ще не все. Подивившись уважно на проєкт рішення, ми з'ясували, що СКРП «роздробило» послугу копання могил — відповідно, послуга зростає в ціні ще більше!

Відповідно до Наказу Держжитлокомунгоспу, надається єдина послуга:

копання могили (викопування могили ручним або механізованим способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили.

Розцінку саме на таку послугу і затверджував виконком у 2009 році.

Проте адміністрація СКРП чомусь відокремила копання від усього іншого, а отже — мінімум 612 грн — це плата лише за яму, а щоб отримати другу частину послуги — треба ще 192-702 грн — залежно від грунту та сезону).

ТЪ звертає увагу містян, мера і депутатів міськради, що такий підхід до ритуальної послуги суперечить чинному законодавству.