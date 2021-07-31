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Садист з Полтавщини, який повісив кошеня, проведе півроку за ґратами

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 714

 

Кішку врятували, проте вона осліпла

Садист з Полтавщини, який повісив кошеня, проведе півроку за ґратами. Про це повідомляє обласна прокуратура. Нагадаємо, що про зловмисника до поліції волонтери повідомили наприкінці 2020 року.

Чоловік у під’їзді будинку підібрав і приніс додому безпритульне кошеня віком 3-4 місяці. Він так бив тварину, що її крики чули сусіди. А потім взагалі обв’язав мотузкою шию кошеняти, і підвісив через вікно кімнати, розташованої на 5 поверсі.
Жителі будинку розповіли про те, що відбувається волонтерам, і ті забрали тварину у зловмисника. Наразі кішка живе у волонтера. За висновками ветеринарів, тварині спричинено закриту черепно-мозкову травму, численні забої, гематоми та інші тілесні ушкодження, унаслідок яких вона осліпла.

Суд відправив ката за ґрати на 6 місяців. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: прокуратура Полтавської області
Теги: жорстоке поводження тварини коти кішка садист знущання над тваринами
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