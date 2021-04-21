Волонтери написали на нього заяву до поліції
У Лубнах чоловік систематично вішав кішку з вікна багатоповерхівки за що тепер може потрапити за ґрати на пів року, повідомляє пресслужба поліції.
На початку листопада 2020 року до Лубенського районного відділу поліції надійшло повідомлення від волонтерів, що житель одного з багатоповерхових будинків міста систематично знущається над твариною.
Отримавши повідомлення про жорстоке поводження з твариною, поліцейські встановили правопорушника і розпочали розслідування.
За даним фактом проводилось дізнання за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Зібрані матеріали досудового розслідування скеровані до суду. У разі доведення вини чоловіку загрожує штраф або арешт на строк до 6 місяців.