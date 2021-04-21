У Лубнах чоловік систематично вішав кішку з вікна багатоповерхівки

Сьогодні, 19:59 Переглядів: 524 Коментарів: 3

Волонтери написали на нього заяву до поліції

У Лубнах чоловік систематично вішав кішку з вікна багатоповерхівки за що тепер може потрапити за ґрати на пів року, повідомляє пресслужба поліції.





На початку листопада 2020 року до Лубенського районного відділу поліції надійшло повідомлення від волонтерів, що житель одного з багатоповерхових будинків міста систематично знущається над твариною.





Отримавши повідомлення про жорстоке поводження з твариною, поліцейські встановили правопорушника і розпочали розслідування.





- З'ясувалось, що до кримінального проступку причетний 31-річний місцевий мешканець, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Він у своїй квартирі утримував кішку, якій обмотував мотузкою шию та підвішував з вікна. Унаслідок жорстокого поводження кішка зазнала численних травм та втратила зір на одне око. Наразі тварину передали на утримання волонтерам, де про неї добре піклуються, - розповів начальник Лубенського відділу поліції Полтавщини Дмитро Майборода.





За даним фактом проводилось дізнання за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Зібрані матеріали досудового розслідування скеровані до суду. У разі доведення вини чоловіку загрожує штраф або арешт на строк до 6 місяців.