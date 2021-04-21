Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ковід у Кременчуці 21 квітня: 72 нові випадки, двоє пацієнтів померло

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За добу одужало 128 людей

21 квітня в нашому місті зареєстрували 72 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу.


За інформацією мерії, інфікувалися 36 жінок віком від 25 до 82 років, 35 чоловіків віком від 20 до 83 років та одна дитина 15 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 62 пацієнта перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 10 – лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 158 осіб.

Одужало 128 людей. На жаль, два пацієнта померли - чоловіки 63 роки та 69 років.


Всього у Кременчуці зафіксували 8082 випадки COVID-19, одужало 6585 осіб, померло 202.


«Пацієнти надходять в тому стані, коли вже пізно навіть надавати допомогу», – заступниця директора І лікарні Вікторія Виповська
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
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