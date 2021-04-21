На трасі Полтава – Олександрія Mercedes-Benz влетів у вантажівку: водій у лікарні (доповнено)

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21 квітня на 54-му кілометрі автодороги Полтава – Олександрія сталася ДТП з потерпілими, повідомляє пресслужба патрульної поліції.





Водія автомобіля Mercedes-Benz госпіталізовано до лікарні.





На місці працюють патрульні та слідчі.









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Як повідомили у пресслужбі поліції, ДТП сталася близько 16.40, поблизу села Бутенки. За попередньою інформацією, зіткнулися два вантажних автомобілі: DAF та Mercedes.





Внаслідок ДТП 50-річний водій Mercedes, мешканець Кіровоградщини, отримав тілесні ушкодження та доставлений до Кобеляцької лікарні.









На місці події працюють слідчі відділення № 2 (м. Кобеляки), які встановлюють всі обставини та причини ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).



