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На трасі Полтава – Олександрія Mercedes-Benz влетів у вантажівку: водій у лікарні (доповнено)

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На місці працює поліція

21 квітня на 54-му кілометрі автодороги Полтава – Олександрія сталася ДТП з потерпілими, повідомляє пресслужба патрульної поліції.


Водія автомобіля Mercedes-Benz госпіталізовано до лікарні.


На місці працюють патрульні та слідчі.


 


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Як повідомили у пресслужбі поліції, ДТП сталася близько 16.40, поблизу села Бутенки. За попередньою інформацією, зіткнулися два вантажних автомобілі: DAF та Mercedes.


Внаслідок ДТП 50-річний водій Mercedes, мешканець Кіровоградщини, отримав тілесні ушкодження та доставлений до Кобеляцької лікарні. 


 


На місці події працюють слідчі відділення № 2 (м. Кобеляки), які встановлюють всі обставини та причини ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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