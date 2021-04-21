Збільшили розміри компенсацій на оздоровлення чорнобильців: скільки отримають кременчужани

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19 квітня 2021 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 368, в якій прописані розміри грошових компенсацій за оздоровлення постраждалих в результаті Чорнобильської трагедії.





Гроші перерахують безготівковим шляхом на рахунки санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку, що мають ліцензії на надання лікувальних або оздоровчих послуг особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.





Розміри компенсацій, встановлених Урядом, дещо більші за прийняті у 2020 році:

особам, віднесеним до категорії 1 – 8262 грн (було 7700 грн);

особам, віднесеним до категорії 1, із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) – 25130 грн (було 23420 грн);

дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, та одному з батьків або особі, яка їх замінює, - 16417 грн (було 15300 грн).





Чинності постанова набрала з дня опублікування, а застосовуватиметься з 1 січня 2021 року.