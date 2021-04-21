Збільшили розміри компенсацій на оздоровлення чорнобильців: скільки отримають кременчужани

19 квітня 2021 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 368, в якій прописані розміри грошових компенсацій за оздоровлення постраждалих в результаті Чорнобильської трагедії.
Гроші перерахують безготівковим шляхом на рахунки санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку, що мають ліцензії на надання лікувальних або оздоровчих послуг особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.
Розміри компенсацій, встановлених Урядом, дещо більші за прийняті у 2020 році:
Чинності постанова набрала з дня опублікування, а застосовуватиметься з 1 січня 2021 року.