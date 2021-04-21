Кременчук

У Кременчуці 22 квітня відключатимуть електроенергію: адреси

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Електромережу міста продовжують ремонтувати

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста 22 квітня в Кременчуці можливі тимчасові відключення електроенергії.


З 06.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Івана Мазепи, 45, 45А, 47, 55;
  • вул. Шевченка, 51, 56, 59/78;
  • вул. Софіївська, 64, 66, 68, 70, 72;
  • вул. Майора Борищака, 17/4.

З 08.00 до 17.00 вимикатимуть світло за адресами:

  • вул. Арсенальна, 22-26;
  • вул. Європейська, 44-58;
  • вул. Нагірна, 24-44;
  • вул. Чередницька;
  • вул. Чкалова;
  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. Вільної України;
  • вул. Ольги Кобилянської;
  • вул. Молодогвардійців;
  • вул. Платухіна;
  • вул. Енергетиків;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Франка;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Центральна;
  • вул. Підгірна;
  • вул. Юрія Кондратюка, 1-118;
  • пров. Кооперативний;
  • пров. Декабристів;
  • пров. Арсенальний;
  • пров. Чкалова;
  • туп. Перекопський;
  • туп. Юрія Кондратюка;
  • 1-й пр. Юрія Кондратюка.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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