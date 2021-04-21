У Кременчуці 22 квітня відключатимуть електроенергію: адреси

Електромережу міста продовжують ремонтувати
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста 22 квітня в Кременчуці можливі тимчасові відключення електроенергії.
З 06.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Івана Мазепи, 45, 45А, 47, 55;
- вул. Шевченка, 51, 56, 59/78;
- вул. Софіївська, 64, 66, 68, 70, 72;
- вул. Майора Борищака, 17/4.
З 08.00 до 17.00 вимикатимуть світло за адресами:
- вул. Арсенальна, 22-26;
- вул. Європейська, 44-58;
- вул. Нагірна, 24-44;
- вул. Чередницька;
- вул. Чкалова;
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. Вільної України;
- вул. Ольги Кобилянської;
- вул. Молодогвардійців;
- вул. Платухіна;
- вул. Енергетиків;
- вул. Молодіжна;
- вул. Франка;
- вул. Перекопська;
- вул. Центральна;
- вул. Підгірна;
- вул. Юрія Кондратюка, 1-118;
- пров. Кооперативний;
- пров. Декабристів;
- пров. Арсенальний;
- пров. Чкалова;
- туп. Перекопський;
- туп. Юрія Кондратюка;
- 1-й пр. Юрія Кондратюка.