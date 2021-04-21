У Кременчуці 22 квітня відключатимуть електроенергію: адреси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 304

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста 22 квітня в Кременчуці можливі тимчасові відключення електроенергії.





З 06.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Івана Мазепи, 45, 45А, 47, 55;

вул. Шевченка, 51, 56, 59/78;

вул. Софіївська, 64, 66, 68, 70, 72;

вул. Майора Борищака, 17/4.

З 08.00 до 17.00 вимикатимуть світло за адресами: