Кременчук, Полтавщина

2,7 млн грн виділили з бюджету на встановлення найвищого прапора Полтавщини

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 677 Коментарів: 4

 

Кошти на встановлення прапора були перерозподілені під час другого пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради 8-го скликання

На встановлення найбільшого прапора на Полтавщині виділили кошти з обласного бюджету.


- 50-метровий флагшток із державним прапором буде видно з багатьох куточків міста. Полтавська обласна влада виділила 2,7 млн грн на проєктування й початок встановлення найбільшого державного прапора на Полтавщині, – про це розповів очільник ОДА Олег Синєгубов.


Прапор з’явиться до 30-ї річниці з Дня Незалежності України. Висота флагштока становитиме 50 метрів, а розмір полотна – 12 на 18 метрів. Стелу розмістять у сквері Героїв України – на перехресті вулиць Небесної Сотні, Стрітенської та Гагаріна. Також буде реконструйована прилегла територія, яка зараз перебуває у занедбаному стані.


До 30-річчя незалежності України встановлять найбільший прапор на Полтавщині


- У сквері проводитимуть урочисті заходи, полтавці й гості міста відпочиватимуть. Цей величний прапор є символом єдності, державності, соборності. Синьо-жовтий стяг є невід’ємним символом наших бійців на передовій. Сьогодні важливо вшановувати кожного, хто поклав своє життя за вільну Україну, за те, щоб синьо-жовтий прапор майорів по всій країні. Переконаний, що цей об’єкт стане привабливим місцем не тільки для жителів регіону, а й туристів, – розповів голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.


Раніше такі проєкти вже були завершені в Дніпрі та Києві. Масштабна загальнонаціональна ініціатива покликана єднати українців, шанувати пам’ять полеглих за незалежність, а також бійців, які восьмий рік захищають суверенітет і територіальну цілісність України на передовій. Завдяки реалізації проєкту кожен українець зможе бачити синьо-жовтий стяг із багатьох куточків своїх обласних центрів.

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Автор: Альона Душенко
Теги: прапор
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Коментарі: 4

74
Bombey:
Сьогодні, 16:40

Людям есть нечего, а они прапор вешают, дибилизм чистой воды.


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Kremen.Club:
Сьогодні, 18:03

Потужно перемогли, ничего не скажешь.


16 0
692
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 21:21

Маразм крепчал.. 2,7 - это только на проектирование и начало установки, а сколько по пути ещё украдут... оооой. Там из мед. фонда бабки перераспределяют, врачи убегают из системы, а они флаги ставят. Совсем не подходящее время для этого выбрано!


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Marshall:
Сьогодні, 21:41

дорог нет, соцвыплаты задерживают, денег на борьбу с ковидом нет, а они флаг вешают повыше... не ну дебилы?
P.S. админам на случай желания дать бан: цитата из вики "Деби́льность, реже дебили́зм (от лат. dēbilis — «слабый», «немощный»; англ. moron, feeble-minded, high-grade defective[1]) — самая слабая степень умственной отсталости, обусловленная задержкой развития или органическим поражением мозга плода."


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