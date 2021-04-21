2,7 млн грн виділили з бюджету на встановлення найвищого прапора Полтавщини

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 677 Коментарів: 4

Кошти на встановлення прапора були перерозподілені під час другого пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради 8-го скликання

На встановлення найбільшого прапора на Полтавщині виділили кошти з обласного бюджету.





- 50-метровий флагшток із державним прапором буде видно з багатьох куточків міста. Полтавська обласна влада виділила 2,7 млн грн на проєктування й початок встановлення найбільшого державного прапора на Полтавщині, – про це розповів очільник ОДА Олег Синєгубов.





Прапор з’явиться до 30-ї річниці з Дня Незалежності України. Висота флагштока становитиме 50 метрів, а розмір полотна – 12 на 18 метрів. Стелу розмістять у сквері Героїв України – на перехресті вулиць Небесної Сотні, Стрітенської та Гагаріна. Також буде реконструйована прилегла територія, яка зараз перебуває у занедбаному стані.









- У сквері проводитимуть урочисті заходи, полтавці й гості міста відпочиватимуть. Цей величний прапор є символом єдності, державності, соборності. Синьо-жовтий стяг є невід’ємним символом наших бійців на передовій. Сьогодні важливо вшановувати кожного, хто поклав своє життя за вільну Україну, за те, щоб синьо-жовтий прапор майорів по всій країні. Переконаний, що цей об’єкт стане привабливим місцем не тільки для жителів регіону, а й туристів, – розповів голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.





Раніше такі проєкти вже були завершені в Дніпрі та Києві. Масштабна загальнонаціональна ініціатива покликана єднати українців, шанувати пам’ять полеглих за незалежність, а також бійців, які восьмий рік захищають суверенітет і територіальну цілісність України на передовій. Завдяки реалізації проєкту кожен українець зможе бачити синьо-жовтий стяг із багатьох куточків своїх обласних центрів.