2,7 млн грн виділили з бюджету на встановлення найвищого прапора Полтавщини

Кошти на встановлення прапора були перерозподілені під час другого пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради 8-го скликання
На встановлення найбільшого прапора на Полтавщині виділили кошти з обласного бюджету.
- 50-метровий флагшток із державним прапором буде видно з багатьох куточків міста. Полтавська обласна влада виділила 2,7 млн грн на проєктування й початок встановлення найбільшого державного прапора на Полтавщині, – про це розповів очільник ОДА Олег Синєгубов.
Прапор з’явиться до 30-ї річниці з Дня Незалежності України. Висота флагштока становитиме 50 метрів, а розмір полотна – 12 на 18 метрів. Стелу розмістять у сквері Героїв України – на перехресті вулиць Небесної Сотні, Стрітенської та Гагаріна. Також буде реконструйована прилегла територія, яка зараз перебуває у занедбаному стані.
Раніше такі проєкти вже були завершені в Дніпрі та Києві. Масштабна загальнонаціональна ініціатива покликана єднати українців, шанувати пам’ять полеглих за незалежність, а також бійців, які восьмий рік захищають суверенітет і територіальну цілісність України на передовій. Завдяки реалізації проєкту кожен українець зможе бачити синьо-жовтий стяг із багатьох куточків своїх обласних центрів.