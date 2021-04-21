Кременчужанка обпекла обличчя і руки, намагаючись загасити дачний будиночок у Малій Кохнівці

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За повідомленням Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, 21 квітня о 17.22 надійшла інформація про пожежу в Садовому ТОВ «Силікатник-2», що в селі Мала Кохнівка. Горів невеличкій будиночок, що належав 58-річній жінці.





Пожежники прибули на місце о 17.34, а о 18.45 пожежу ліквідували. Власниця споруди отримала опіки рук та обличчя, проте від госпіталізації відмовилась. Працівники екстреної медичної допомоги надали жінці допомогу на місці.





На жаль, від будиночку лишився лише металевий каркас. Вогонь знищив чимало майна: холодильник, мотопомпу, надувний басейн, електродвигун скважини, душову кабінку, обігрівач, електричний тример, іншу дрібну техніку а також одяг і побутові речі. Не врятували й рюкзак з грошима та документами.









На місці працює оперативно-слідча група Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області.





За попередньою версією причиною пожежі стало коротке замкнення, що сталося внаслідок перевантаження електромережі.





Рятувальники нагадують, що одночасне увімкнення кількох електричних приладів або користування пошкодженими розетками може призвести до трагедії, тож не варто нехтувати елементарними правилами безпеки.