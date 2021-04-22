Кременчужани отримають новий спортивний майданчик: область виділила кошти

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1 104

Кошти на капремонт спортивних майданчиків розподілили депутати під час другого пленарного засідання Полтавської обласної ради 8-ого скликання.





В нашому місті майданчик планують звести на вул. Лейтенанта Покладова, 8.





Усього збудують два мультифункціональні майданчики у Полтаві та Лохвиці і шість футбольних майданчиків зі штучним покриттям у Великій Багачці, Карлівці, Лубнах, Омельнику, Гожулах та Кременчуці.





На втілення проєктів в життя депутати виділили 5,3 мільйони гривень. На ці кошти закуплять штучне покриття, футбольні ворота та необхідне обладнання. А основа, освітлення та огорожі вже підготовлені за рахунок бюджетів громад.