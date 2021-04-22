Кременчук

Кременчужан запрошують поповнити лави славетної 30 ОМБР ім. князя Костянтина Острозького

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 686 Коментарів: 3

 

У разі виникнення питань звертайтеся до Кременчуцької ОМТЦК та СП

Кременчужан запрошують на військову службу за контактом У 30 ОМБР імені князя Костянтина Острозького Збройних Сил України. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького ОМТЦК та СП.


Однією із основних переваг військової служби за контрактом у 30 ОМБр є: стабільне грошове забезпечення військовослужбовців, яке становить від 10500 гр. до 17000 гр. для осіб рядового, сержантського та старшинського складу.


Правила прийому:

  • на військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби;
  • на сьогодні, під час дії особливого періоду, граничний вік укладення контракту складає до 60 років – терміну перебування військовозобов’язаних у запасі.


Збереження місця роботи:
- за працівниками, які уклали контракт на військову службу, на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали, зберігається місце роботи, посада, середня заробітна плата на весь час контракту (ст. 119 «Кодексу Законів про працю України»).


Бонус за підписання контракту:
з 1 січня 2021року одноразову грошову допомогу військовослужбовцям після укладення ними першого контракту зі ЗСУ виплачуватимуть у таких розмірах:

  • особам рядового складу – вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року (2270,00 грн) – 18160 грн (2270 грн х 8);
  • особам сержантського і старшинського складу – дев’ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року – 20430 грн;
  • особам офіцерського складу – десять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року – 22700 грн.


На сьогодні військовослужбовці військової служби за контрактом отримують виплату грошової компенсації за піднайом житла за місцем проходження служби.


Додаткове преміювання для військовослужбовців, які виконують завдання в зоні ООС.


Додаткове преміювання військовослужбовцям, які перебувають в зоні ООС: на першій лінії - 17000 гривень в місяць, а в інших місцях дислокації в межах визначеного району воєнного конфлікту – 6500 гривень.


Нова додаткова винагорода від 5 до 18 тисяч гривень (залежно від посади) за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя та здоров’я під час участі в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях виплачується військовослужбовцям.


Бажаєш проходити військову службу за контрактом в славетній 30-й бригаді?
Якщо так - твоє місце поруч з сучасними воїнами-лицарями!!!


Консультації з питань, які виникають у громадян щодо проходження військової служби за контрактом можна отримати звернувшись за адресою: Кременчук, вул. Генерала Жадова, 6 та за телефоном (05366) 3-10-45 або за моб. тел. 0990743186

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Автор: Альона Душенко
Теги: військкомат Кременчуцький Омтцк Та Сп контракт ООС
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Коментарі: 3

330
Kremen.Club:
Сьогодні, 11:27

А ксиву УБД дадут? Военная зарплата, она приходит и уходит. А льготы - они навсегда.


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Минометчик Лёша:
Сьогодні, 12:12

[quote=Kremen.Club]А ксиву УБД дадут[/ quote] А если ногу оторвёт в собесе деревянную дадут , попугая матерщинника и черную метку.(с)


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Volvoвод:
Сьогодні, 12:36

Цитата: Минометчик Лёша
А если ногу оторвёт в собесе деревянную дадут , попугая матерщинника и черную метку.(с)

А потом приедет узурпатор украинцев (а по совместительству - америкосовская подстилка) и подарит футбольный мяч, восстанавливаться после травмы.


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