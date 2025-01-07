Рух автотранспорту по Крюківському мосту через Дніпро буде обмежений 8 та 9 січня

Сьогодні, 09:59 Переглядів: 194

Частково перекриють одну смугу автопроїжджої частини мосту

ВП «Кременчуцька дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» повідомляє, що 8 та 9 січня 2025 року з 9.00 до 15.00 буде обмежено рух транспорту з частковим перекриттям однієї смуги автопроїжджої частини мосту через річку Дніпро у зв’язку з проведенням аварійних робіт з ремонту деформаційних стиків.

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