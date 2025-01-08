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Завтра у Кременчуці відключать воду: перелік адрес

Вчора, 22:00 Переглядів: 310

Орієнтовно роботи мають завершити до 15.00

Завтра, 9 січня, з 8.30 на кількох вулицях Кременчука не буде централізованого водопостачання. Відомо, що комунальники мінятимуть запірно-регулюючу арматуру на водопровідній мережі. Про це повідомили на комунальному підприємстві «Кременчукводоканал».

Адреси, де відключать воду:

  • вул. Гійома Боплана, буд. 30-92;
  • вул. Раїси Кириченко, буд. 84-108;
  • вул. Кооперативна, буд. 10-34;
  • вул. Юрія Кондратюка, буд. 58/87, 60/94, 62, 64;
  • вул. Каховська;
  • вул. Лугова;
  • пров. Луговий;
  • проїзд Луговий;
  • вул. Братів Тютюнників;
  • пров. Зв’язковий;
  • пров. Резервний;
  • туп. Резервний.

Орієнтовно роботи мають завершити до 15.00.

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мешканцям малосімейок запропонують взяти співучасть у реалізації проєкту по розподілу обліку спожитої електроенергії

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Автор: Телеграф
Теги: вода відключення води
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