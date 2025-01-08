Завтра у Кременчуці відключать воду: перелік адрес

Завтра, 9 січня, з 8.30 на кількох вулицях Кременчука не буде централізованого водопостачання. Відомо, що комунальники мінятимуть запірно-регулюючу арматуру на водопровідній мережі. Про це повідомили на комунальному підприємстві «Кременчукводоканал».
Адреси, де відключать воду:
Орієнтовно роботи мають завершити до 15.00.
Нагадаємо, мешканцям малосімейок запропонують взяти співучасть у реалізації проєкту по розподілу обліку спожитої електроенергії
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.