Завтра у Кременчуці відключать воду: перелік адрес

Вчора, 22:00 Переглядів: 310

Завтра, 9 січня, з 8.30 на кількох вулицях Кременчука не буде централізованого водопостачання. Відомо, що комунальники мінятимуть запірно-регулюючу арматуру на водопровідній мережі. Про це повідомили на комунальному підприємстві «Кременчукводоканал».

Адреси, де відключать воду:

вул. Гійома Боплана, буд. 30-92;

вул. Раїси Кириченко, буд. 84-108;

вул. Кооперативна, буд. 10-34;

вул. Юрія Кондратюка, буд. 58/87, 60/94, 62, 64;

вул. Каховська;

вул. Лугова;

пров. Луговий;

проїзд Луговий;

вул. Братів Тютюнників;

пров. Зв’язковий;

пров. Резервний;

туп. Резервний.

Орієнтовно роботи мають завершити до 15.00.

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні.

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